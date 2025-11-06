Un joven de 21 años murió tras recibir un disparo en medio de un confuso episodio en Alderetes

Minutos después, alrededor de las 18.30, un llamado anónimo alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre un tiroteo en la zona del barrio El Bosque, cerca de la entrada de la estación Vieja y a la vera del canal. La persona que dio aviso, una mujer que no se identificó, señaló que varios hombres estaban efectuando disparos y que habría un herido.