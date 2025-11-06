Un joven de 21 años murió tras recibir un disparo en medio de un confuso episodio en Alderetes

Un joven de 21 años murió este jueves por la tarde luego de recibir un disparo de arma de fuego en medio de un confuso episodio ocurrido en la ciudad de Alderetes. La víctima fue identificada como Gustavo Agustín Brandan, domiciliado en el barrio Ampliación San Cayetano, quien fue alcanzado por una bala en el pecho del lado izquierdo.
De acuerdo con la información policial, el hecho tuvo lugar en la calle Lavalle al 300, en jurisdicción de la Comisaría de Alderetes, donde se habría producido un desorden entre varias personas. En esas circunstancias, Brandan habría sido herido de un disparo, aunque las causas y el contexto del ataque aún no fueron esclarecidos.
Minutos después, alrededor de las 18.30, un llamado anónimo alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre un tiroteo en la zona del barrio El Bosque, cerca de la entrada de la estación Vieja y a la vera del canal. La persona que dio aviso, una mujer que no se identificó, señaló que varios hombres estaban efectuando disparos y que habría un herido.
Ante la alerta, efectivos de la Patrulla Motorizada de Alderetes se desplazaron al lugar junto con personal de la comisaría jurisdiccional y de la Unidad Regional Este (URE). También intervino la Dirección de Visualización y Monitoreo 911, que coordinó la respuesta policial en la zona.
Brandan fue trasladado en primera instancia al Hospital Modular de Alderetes y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado posteriormente al Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, en la capital tucumana. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la herida de arma de fuego.