Secciones
Seguridad

Un joven de 21 años murió tras recibir un disparo en medio de un confuso episodio en Alderetes

La víctima, identificada como Gustavo Brandan, fue baleada en el pecho durante un desorden ocurrido en la calle Lavalle al 300.

Un joven de 21 años murió tras recibir un disparo en medio de un confuso episodio en Alderetes
Hace 2 Hs

Un joven de 21 años murió este jueves por la tarde luego de recibir un disparo de arma de fuego en medio de un confuso episodio ocurrido en la ciudad de Alderetes. La víctima fue identificada como Gustavo Agustín Brandan, domiciliado en el barrio Ampliación San Cayetano, quien fue alcanzado por una bala en el pecho del lado izquierdo.

De acuerdo con la información policial, el hecho tuvo lugar en la calle Lavalle al 300, en jurisdicción de la Comisaría de Alderetes, donde se habría producido un desorden entre varias personas. En esas circunstancias, Brandan habría sido herido de un disparo, aunque las causas y el contexto del ataque aún no fueron esclarecidos.

Minutos después, alrededor de las 18.30, un llamado anónimo alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre un tiroteo en la zona del barrio El Bosque, cerca de la entrada de la estación Vieja y a la vera del canal. La persona que dio aviso, una mujer que no se identificó, señaló que varios hombres estaban efectuando disparos y que habría un herido.

Ante la alerta, efectivos de la Patrulla Motorizada de Alderetes se desplazaron al lugar junto con personal de la comisaría jurisdiccional y de la Unidad Regional Este (URE). También intervino la Dirección de Visualización y Monitoreo 911, que coordinó la respuesta policial en la zona.

Brandan fue trasladado en primera instancia al Hospital Modular de Alderetes y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado posteriormente al Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, en la capital tucumana. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la herida de arma de fuego.

Temas Hospital Centro de Salud Zenón SantillánAlderetes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Allanamientos en Tucumán: secuestran más de 200 dosis de cocaína en Alderetes y en la capital

Allanamientos en Tucumán: secuestran más de 200 dosis de cocaína en Alderetes y en la capital

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir
3

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes
4

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
5

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”
6

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Más Noticias
Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios