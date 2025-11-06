El ganador del "Batalla" tendrá un duro desafío el domingo en el hipódromo tucumano

El ganador de la última edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán” volverá a tener acción en la jornada turfística del domingo en el hipódromo tucumano. Suffok se presentará en el especial “Albino Jiménez”, la carrera más importante del mitin que se llevará a cabo entre las 14 y las 20.20.
La prueba central, programada para las 19.40, reunió a nueve ejemplares de primer nivel y se destaca la presencia del mejor fondista de la región, que durante esta temporada además de ganar el “Batalla” se adjudicó en el clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”.
Suffok no compite desde el 24 de septiembre, oportunidad en la que venció por medio pescuezo a Dr. Legasov, en el tiempo de 2’18” 1/5 para los 2.200 metros. Antes, el 27 de julio, derrotó por medio cuerpo a Dr. Legasov, en 2’8”4/5 para los dos kilómetros.
Entre sus rivales aparece el potrillo Smiling Nich, que por primera vez se enfrentará a los ejemplares adultos. El zaino que será conducido por Ángel Vai triunfó en sus dos últimas presentaciones.
El 7 de julio relegó por 1 1/2 largo a Don Piper, en 1’24” 4/5 para las 14 cuadras. Luego, el 24 de septiembre se adjudicó la Carrera de las Estrellas, venciendo por 3/4 cuerpo a Mock Joy en 1’24” 4/5 para los 1.400 metros. En esa oportunidad largó muy relegado y cuando parecía que no tenía posibilidades de luchar por la victoria, apareció con mucha fuerza para lograr un gran éxito.
Show Goes On es otro caballo que viene mostrando una gran regularidad desde que llegó de Buenos Aires. El zaino del stud “Abuela Teté” logró dos triunfos, un segundo y un tercero en sus últimas cuatro actuaciones. El 18 de oc tubre culminó tercero a tres cuerpos de Storm Chuck, en 1’30” 2/5 para los 1.500 metros sobre pista barrosa.
Los anotados en las 11 competencias son los siguientes:
Primera carrera (1.100 metros): 1) Chica de Blanco, 2) Giulie Is A Bomb, 3) Nayla Plus, 4) Tandileña, 5) Abra del Hinojo, 5a) Impetuosa, 6) Potra Si, 7) Waterlight y 8) Grand Caro.
Segunda carrera (800 metros): 1) Areco Gift, 2) El Etiquetado, 3) Super Cause, 4) Nacho Sun Prize, 5) Viajera Letal, 6) Exterminador Ride, 7) Río Seguro, 8) Il Fortinero, 9) Goloso Ken, 10) Amor Talent, 11) Fumikomi, 12) Le Grand Jour y 13) Emperor Jack.
Tercera carrera (800 metros): 1) Crisette, 2) Dubai Stone, 2a) Mare Bravio, 3) Supremo Prize, 4) Vondel Park, 5) The Best Warrior, 6) El Maipuense, 6a) Grimaldo, 7) Valid Sam, 8) High Song, 9) Good Champion, 10) Count The Gold, 11) Espalda Sin Riesgo, 12) Light Black y 13) Eco Ventura.
Cuarta carrera (800 metros): 1) Basko Javier, 2) Caetano, 3) Grand Silverio, 4) Trendic Topic, 5) Ice Beer, 6) Il Volo, 7) Euro Spring, 8) Enloqueceme, 9) Ángel Poeta, 10) Ella Dice, 11) Grand Lucre y 12) Casual Security.
Quinta carrera (370 metros): 1) Buen Rincón, 2) Majim Boo, 3) Matador y 4) Mérito.
Sexta carrera (1.300 metros): 1) Buenos Muchachos, 2) Carta Escondida, 3) Piu Rimout, 3a) Tailgate, 4) Winsaday, 5) Saca Brillo, 6) Es Nuestro, 7) Storm Force, 8) Mundo Daniel, 9) Island Of Luck, 10) Blessed Again, 11) Galana In Love, 12) Pride Candy y 13) Don Auge.
Séptima carrera (1.400 metros): 1) El Moonwalk, 2) Fin del Mundo, 3) Jan de Liche, 4) Sweet Elementary, 5) Smashing Master, 6) Con Exceso, 7) Q Loico, 8) Yoda y 9) Hympresionante.
Octava carrera (1.400 metros): 1) Che Facha, 2) Dialecto, 3) Fulgente, 4) Tierno de Alma, 5) Soy Nicholas, 6) Apostólico Frank, 7) Guajiru y 8) El Barba Roja.
Novena carrera (1.500 metros): 1) Distinto Rig, 2) Eufemio, 3) Master Dandy, 4) O Mais Grande, 5) Ildo, 6) Seeking Money, 7) Jolly Boy, 8) Jazminero Azul, 9) Cashisking, 10) Isla de las Rosas, 11) Lucky Shadow y 12) Googler.
Décima carrera (1.600 metros): 1) Don Piper, 2) Lord Triumph, 3) Show Goes On, 4) Zinzan Brooke, 5) Suffok, 6) Caro Amici, 6a) Twitch Hurricane, 7) Smiling Nich y 8) Paladín Oriental.
Undécima carrera (1.300 metros): 1) Domna, 2) Es Amoroso, 3) Rivendel, 4) Taty Boone, 5) Indio Electric, 6) Wind Vision, 7) Norteño For Sale, 8) Candy Gato, 9) Lord Lancelot, 10) Polaquita Love y 11) El Cobre.