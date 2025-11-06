El ganador del "Batalla" tendrá un duro desafío el domingo en el hipódromo tucumano

El 7 de julio relegó por 1 1/2 largo a Don Piper, en 1’24” 4/5 para las 14 cuadras. Luego, el 24 de septiembre se adjudicó la Carrera de las Estrellas, venciendo por 3/4 cuerpo a Mock Joy en 1’24” 4/5 para los 1.400 metros. En esa oportunidad largó muy relegado y cuando parecía que no tenía posibilidades de luchar por la victoria, apareció con mucha fuerza para lograr un gran éxito.