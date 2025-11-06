Secciones
Detuvieron a "Topito" por robarle dos veces a su abuela en menos de una hora

Los hechos se registraron en Villa Carmela.

Hace 2 Hs

Un joven de 20 años, apodado “Topito”, quedó detenido e imputado por un violento episodio ocurrido en Villa Carmela, Tafí Viejo, donde primero robó en la vivienda de su abuela y luego regresó para intentar sustraerle dinero y un teléfono celular. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, quien fue representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Julieta Pérez Morales.

Durante la audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, la representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra de “Topito” por los delitos de robo agravado por efracción en concurso real con robo en grado de tentativa, en calidad de autor.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 30 días, argumentando la gravedad del hecho y la existencia de riesgos procesales que podrían entorpecer la investigación. “Estamos ante un hecho grave. El acusado rompió y violentó una puerta. Más tarde regresó y tomó por el cuello a su abuela para intimidarla y causarle temor”, explicó la auxiliar de fiscal Pérez Morales.

Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido de la Fiscalía, ordenando la prisión preventiva por 20 días, mientras se completan las medidas investigativas pendientes.

El hecho

Según la acusación, el 3 de noviembre pasado, alrededor de las 14, una mujer y su sobrina de 17 años se ausentaron de su domicilio ubicado en Villa Carmela. En ese lapso, el acusado -nieto de la víctima- forzó la puerta de ingreso, rompiendo la cerradura, y sustrajo diversos objetos: un teléfono celular, varios pares de calzados, juegos de platos y tazas de cerámica, colchas, una planchita y un secador de cabello, además de diferentes prendas de vestir. Tras el robo, huyó del lugar.

Sin embargo, unos 40 minutos después, el joven regresó a la vivienda, donde ya se encontraban su abuela y la sobrina. En esa oportunidad, ingresó nuevamente al domicilio y exigió dinero, y ante la negativa de la mujer, la tomó del brazo izquierdo, la amenazó e intentó robarle su teléfono celular. La víctima logró empujarlo y cerrar la puerta, evitando el nuevo robo.

Alertada por el incidente, la policía llegó rápidamente al lugar y aprehendió al acusado, quien ahora permanecerá detenido mientras la Fiscalía avanza con la investigación para determinar su responsabilidad en los hechos.

Temas Tafí ViejoVilla CarmelaMinisterio Público FiscalSusana Cordisco
