Detuvieron a "Topito" por robarle dos veces a su abuela en menos de una hora

El hecho

Según la acusación, el 3 de noviembre pasado, alrededor de las 14, una mujer y su sobrina de 17 años se ausentaron de su domicilio ubicado en Villa Carmela. En ese lapso, el acusado -nieto de la víctima- forzó la puerta de ingreso, rompiendo la cerradura, y sustrajo diversos objetos: un teléfono celular, varios pares de calzados, juegos de platos y tazas de cerámica, colchas, una planchita y un secador de cabello, además de diferentes prendas de vestir. Tras el robo, huyó del lugar.