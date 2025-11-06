Hija de ciclistas, dueña de una raqueta: la historia de Luisina Giovannini, la nueva ilusión del tenis argentino
La cordobesa Luisina Giovannini de 18 años, nacida en Coronel Moldes, ya es la quinta mejor raqueta del país y acumula nueve títulos profesionales. En el WTA 125 Tucumán volvió a mostrar su madurez y su templanza, más allá de la derrota ante la chilena Antonia Vergara Rivera.
Luisina Giovannini cayó en octavos de final contra la chilena Antonia Vergara Rivera. Prensa oficial/Butty Fotos.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular