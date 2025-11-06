Secciones
DeportesTenis

Hija de ciclistas, dueña de una raqueta: la historia de Luisina Giovannini, la nueva ilusión del tenis argentino

La cordobesa Luisina Giovannini de 18 años, nacida en Coronel Moldes, ya es la quinta mejor raqueta del país y acumula nueve títulos profesionales. En el WTA 125 Tucumán volvió a mostrar su madurez y su templanza, más allá de la derrota ante la chilena Antonia Vergara Rivera.

Luisina Giovannini cayó en octavos de final contra la chilena Antonia Vergara Rivera. Luisina Giovannini cayó en octavos de final contra la chilena Antonia Vergara Rivera. Prensa oficial/Butty Fotos.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas CórdobaLuisina Giovannini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir
3

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes
4

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
5

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Elevate Tucumán: Mili Esper, la tucumana que transformó un hobby en una PyME
6

Elevate Tucumán: Mili Esper, la tucumana que transformó un hobby en una PyME

Más Noticias
Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Los árbitros de la fecha 15 del Clausura: Ramírez, confirmado para el superclásico, y un VAR polémico en Atlético-Godoy Cruz

Los árbitros de la fecha 15 del Clausura: Ramírez, confirmado para el superclásico, y un VAR polémico en Atlético-Godoy Cruz

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios