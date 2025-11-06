Secciones
Blender lanza una convocatoria para encontrar a su próximo streamer, con una curiosa condición

Enterate cuáles son los requisitos y cómo postularte.

Hace 2 Hs

Blender, el medio argentino que redefine el streaming con figuras como Tomás Rebord y Guillermo Aquino, acaba de lanzar una búsqueda abierta para encontrar a su próximo talento. Pero hay una sola condición: que no sea de Palermo.

La convocatoria invita a participar enviando un video de entre 30 y 45 segundos —formato 4:3, bien iluminado y con buen sonido— explicando por qué deberían sumarse a la programación de verano. El material debe enviarse a cazatalentos@estoesblender.com antes del domingo a las 23 hs.

Hasta el momento, la iniciativa ya recibió más de 500 postulaciones de casi todas las provincias del país.

“Irónicamente, la consigna es real”, explicó Iván Liska, director general creativo de Blender. “Además de estar presentando una nueva cápsula de humor de Tomás Quintín Palma, estamos abriendo una búsqueda genuina para descubrir nuevos talentos que quieran formar parte del universo Blender. Vamos a hacer una primera preselección interna y después será el público quien elija a los finalistas”.

Liska agregó que la propuesta “forma parte de la lógica de Blender: combinar entretenimiento y oportunidad, humor y realidad, para seguir ampliando la comunidad de voces que hacen al medio”.

Como parte de esta iniciativa, Tomás Quintín Palma recorrió el interior del país en una cápsula humorística en busca de nuevas voces, talentos y personajes fuera del circuito habitual.

El resultado de ese viaje es la miniserie de cuatro capitulos que se llama “Cazatalentos” y se estrenará este domingo 9 a las 23:00 hs, en el canal de Blender.

Con un tono irónico, libre y sin solemnidad, Blender se consolida como uno de los medios más innovadores del ecosistema digital argentino, combinando información, humor y cultura pop en su canal de streaming y en sus redes.

Redes oficiales:

Instagram / TikTok / YouTube / X: @estoesblender


