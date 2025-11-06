Blender lanza una convocatoria para encontrar a su próximo streamer, con una curiosa condición

“Irónicamente, la consigna es real”, explicó Iván Liska, director general creativo de Blender. “Además de estar presentando una nueva cápsula de humor de Tomás Quintín Palma, estamos abriendo una búsqueda genuina para descubrir nuevos talentos que quieran formar parte del universo Blender. Vamos a hacer una primera preselección interna y después será el público quien elija a los finalistas”.