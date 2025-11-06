Secciones
Tributo a Queen en el teatro Mercedes Sosa: Master Stroke promete un show sin olvidar las “perlitas” de la banda británica

un espectáculo renovado, que combina los clásicos inmortales con rarezas que los fanáticos esperan escuchar en vivo. La cita es este sábado, a las 21.

Hace 1 Hs

El teatro Mercedes Sosa se vestirá de rock este sábado con la presentación de Master Stroke, banda bonaerense que rinde tributo a Queen, una de las agrupaciones más influyentes de la historia de la música. El grupo, integrado por Emanuel Caradoso (voz), Brian Moura (guitarra), Agustín Albertini (batería), Alberto Ludueña (teclados) y Manuel Oliveira (bajo), promete un espectáculo que combinará fidelidad musical, energía escénica y emoción.

“Estamos muy contentos de volver al norte después de dos años”, expresó Caradoso a LA GACETA. “Venimos con un show totalmente renovado, con una puesta diferente y una selección de temas que atraviesan toda la historia de Queen, desde los grandes himnos hasta esas perlitas que los fans más acérrimos esperan escuchar en vivo”.

Entre clásicos y rarezas

El vocalista explicó que el grupo busca un equilibrio entre lo conocido y lo inesperado. “Nuestra premisa es no dejar de lado esos lados B. Queen fue una banda tan prolífica que siempre hay joyas escondidas. Al fanático le gusta escuchar Bohemian Rhapsody o I Want to Break Free, pero también se emociona con un tema del primer disco que nadie toca en vivo”.

Además, reveló que el grupo se atreve a imaginar cómo habrían sonado en vivo algunas canciones de los últimos discos de Queen, que nunca llegaron a ser presentadas por Freddie Mercury debido a su enfermedad. “Nos planteamos cómo lo hubieran hecho ellos y eso nos entusiasma mucho”, contó.

Master Stroke Master Stroke

Un show para toda la familia

Por su parte, el guitarrista Brian Moura destacó la diversidad del público que asiste a sus presentaciones. “Después de la película Bohemian Rhapsody, el público se amplió muchísimo. Nos sorprende ver chicos de seis o siete años cantando temas de los 70 junto a sus abuelos. Queen une generaciones, y eso se siente en cada show”, señaló.

Esa conexión emocional es una de las claves del espectáculo. “Queremos que el público no solo escuche, sino que cante, baile y sea parte del show. Buscamos generar un momento familiar, un recuerdo lindo para todos”, agregó Caradoso.

Gira y energía renovada

Master Stroke está realizando una gira por el norte del país. Tras su paso por Santiago del Estero, llegarán este sábado a Tucumán, y la próxima semana se presentarán en Rosario, para luego cerrar el tour en Buenos Aires con un show sinfónico.

“El de Tucumán será un show totalmente nuevo, con cambios en vestuario, escenografía y lista de temas. Pero la energía es la misma de siempre”, adelantó Moura.

La cita es este sábado 8 de noviembre, a las 21, en el teatro Mercedes Sosa, donde los fanáticos podrán celebrar la música de Queen junto a Master Stroke, una banda que demuestra que el legado de Freddie Mercury sigue más vivo que nunca.

