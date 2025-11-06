Guía para padres: tres recomendaciones para proteger a los chicos en Roblox

En el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que se conmemora cada primer jueves de noviembre por iniciativa de la Unesco, el foco estuvo puesto este año en la convivencia digital. Bajo el lema “Seguros en la pantalla: aprender a estar protegidos en la era digital”, el organismo busca concientizar sobre los nuevos escenarios de acoso que se desarrollan en internet, especialmente entre los más jóvenes.