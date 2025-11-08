Testimonios que inspiran desde las aulas: experiencias de docentes y alumnos en Elevate Tucumán

La profesora detalló que los estudiantes desarrollaron tres proyectos junto a los mentores. En sexto ‘C’ se trabajó con "Fantasy Box", en sexto ‘B’, con otro proyecto, y en sexto ‘A’ presentaron "Aroma y Luz", un emprendimiento de velas e instrumentos aromáticos. "Fue una experiencia hermosa y extraordinaria”, destacó y subrayó la importancia del aprendizaje emprendedor dentro de la escuela. “Como docentes, consideramos que la materia ‘Proyecto y Gestión de Microemprendimientos’ no es una materia más. No es Matemática ni Lengua; es una herramienta de vida para los chicos. A veces les cuesta entenderlo, pero hoy, gracias a este programa, pueden ver todo el potencial que tienen y de lo que son capaces. Tratamos de mostrarles que pueden hacer muchas cosas, que hay mil posibilidades”, afirmó.