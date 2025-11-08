Testimonios que inspiran desde las aulas: experiencias de docentes y alumnos en Elevate Tucumán

En un encuentro cargado de entusiasmo y emoción, Elevate Tucumán reunió esta mañana a estudiantes, docentes y emprendedores en el teatro Mercedes Sosa. El evento buscó celebrar el trabajo realizado durante el año en distintas escuelas de la provincia y destacar el impacto de las mentorías que fortalecen el espíritu emprendedor de los jóvenes tucumanos.
Estudiantes, docentes y mentores compartieron sus experiencias en un maesa panel, en el marco del programa de Junior Achievement. Este espacio permitió que los adolescentes relataran cómo vivieron el proceso de aprendizaje y mentoría brindado por emprendedores tucumanos a lo largo del año en distintas instituciones educativas de la provincia. El panel estuvo moderado por Matías Mahtuk y contó con la participación del mentor Ezequiel Coletti, la docente Ivana Soria y el alumno Benjamín Calvo.
"Una herramienta de vida para los chicos"
Soria, docente de la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí, expresó su entusiasmo por haber participado del programa. “Este año tuvimos la oportunidad, por primera vez, de participar en el programa de Junior Achievement y nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a encontrarnos con gente con tan buena predisposición como la que tuvieron nuestros mentores en la escuela”, señaló contenta.
La profesora detalló que los estudiantes desarrollaron tres proyectos junto a los mentores. En sexto ‘C’ se trabajó con "Fantasy Box", en sexto ‘B’, con otro proyecto, y en sexto ‘A’ presentaron "Aroma y Luz", un emprendimiento de velas e instrumentos aromáticos. "Fue una experiencia hermosa y extraordinaria”, destacó y subrayó la importancia del aprendizaje emprendedor dentro de la escuela. “Como docentes, consideramos que la materia ‘Proyecto y Gestión de Microemprendimientos’ no es una materia más. No es Matemática ni Lengua; es una herramienta de vida para los chicos. A veces les cuesta entenderlo, pero hoy, gracias a este programa, pueden ver todo el potencial que tienen y de lo que son capaces. Tratamos de mostrarles que pueden hacer muchas cosas, que hay mil posibilidades”, afirmó.
La profesora también recordó la realización de la primera Feria de Emprendedores del Este en Banda del Río Salí y dijo que realizarla fue un gran desafío. "Antes hacíamos nuestra feria frente a la escuela, pero esta vez decidimos llevarla a otro espacio, lo cual implicó un gran movimiento. Jacobo Cohen Imach fue a mentorear a nuestra escuela y eso llevó nuestro trabajo a otro nivel. Fue una experiencia tremenda y muy emotiva", comentó sobre las actividades de la materia y agradeció a los profesores, Lorena, Mariana y Jorge, que acompañaron a los estudiantes. "Se sumaron a la aventura sin saber cómo iba a terminar", expresó sobre los docentes.
Escuchar las ideas y opiniones para crecer
Por su parte, Benjamín Calvo, alumno de la Escuela de Comercio, compartió su experiencia como participante del proyecto. “Junto a mis compañeros formamos nuestro microemprendimiento 'Aroma y Luz'”, relató. “Nos dedicamos a la elaboración de velas aromáticas y, gracias al acompañamiento de los mentores, aprendimos a respetar las ideas y opiniones de los demás, a compartir pensamientos y a trabajar en conjunto. Eso fue fundamental para que nuestro microemprendimiento crezca”, explicó.
El joven agregó que el trabajo en equipo fue esencial para el éxito del emprendimiento. “Nuestro grupo está formado por trece compañeros. Todos aportamos al capital inicial de la empresa y, con la guía de nuestros profesores, aprendimos a organizarnos y a trabajar de manera conjunta. Así nació nuestro microemprendimiento”, comentó.
"Los veo como empresarios y me llena de orgullo”
Finalmente, Coletti compartió su visión sobre el proceso. “La experiencia que tuve mentoreando fue maravillosa. Me encantó ver la energía y las capacidades que tienen los chicos, me sorprendieron. En las clases traté de motivarlos y hacerles entender algunos aspectos del mundo emprendedor, del empresario, de quienes generan valor”, dijo.
El empresario y arquitecto reflexionó sobre el significado de la ambición y la creación de riqueza. “Siempre les hacía una pregunta provocadora: ‘¿Quién quiere ser rico?’ y me sorprendió ver cuántos levantaban la mano. El filósofo austríaco, Ludwig Wittgenstein, decía: ‘El límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo’. En los países anglosajones, la palabra ambitious tiene una connotación positiva: significa tener aspiraciones, querer crecer. En cambio, en español, ambicioso se asocia con la codicia”.
El mentor invitó a repensar el concepto de ambición. “Deberíamos cambiar ese concepto. ¿Por qué no podemos querer una ciudad rica? ¿Por qué no una provincia rica con riqueza emocional, intelectual, social, económica? Generar riqueza está bien; necesitamos buenos hospitales, buenas escuelas, buenas calles. Los Estados deben crear las condiciones para que las personas y las empresas generen riqueza”, lanzó con optimismo cerró su mensaje con palabras de aliento hacia los jóvenes: “Ustedes ya están emprendiendo. Los veo como empresarios y me llena de orgullo”.