La Unsta recordó a cuatro intelectuales tucumanos que donaron sus bibliotecas

En el marco del 60º aniversario del reconocimiento oficial de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), se llevó hoy a las 19, un emotivo acto en la Sede Central de la casa de altos estudios, durante el cual se descubrió una placa recordatoria en homenaje a la donación de las bibliotecas personales de cuatro grandes referentes de la vida intelectual y cultural de Tucumán: Jorge Corominas, Ventura Murga, Hernán Zucchi y Lucía Piossek de Zucchi.
Durante la ceremonia, autoridades universitarias, familiares de los homenajeados, docentes y miembros de la comunidad académica compartieron un momento de reconocimiento y gratitud hacia quienes, con su pasión por el conocimiento y su compromiso con la cultura, dejaron una huella profunda en la historia local y nacional.
“Queremos reconocer y agradecer a las familias por su generoso espíritu de colaboración, al realizar la donación de estas valiosas colecciones a nuestra casa de estudios, para que desde aquí se encuentren al servicio de toda la comunidad tucumana”, expresaron las autoridades de la Unsta.
El rector, ingeniero Federico Fanjul, fue encargado de descubrir la placa recordatoria. Los asistentes evocaron las trayectorias de los homenajeados, todos ellos vinculados por su vocación humanista, su amor por la investigación y su aporte a la educación y la cultura.
Ventura Murga (1929–2019), fue periodista y jefe de redacción de LA GACETA durante más de tres décadas. Se destacó por su labor histórica y su compromiso con la genealogía y la cultura local. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo Siam Di Tella. Fue miembro fundador de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán y del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán. Fue también Presidente de la Federación Argentina de Genealogía.
Hernán Zucchi (1917–1998), filósofo y docente de la Universidad Nacional de Tucumán, fue un intelectual de proyección nacional e internacional, autor de importantes obras y distinguido con el Premio Konex de Platino 1996. Zucchi realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Filosofía Moderna (1948-55) y de Filosofía Antigua (1953-80) en la UNT. Fue Miembro del Fourth Symposium Aristotelium realizado en Goteburg (Suecia, 1966) y miembro Honorario de la Asociación Argentina de Fenomenología y Hermenéutica (1994). Fue autor de cinco libros y numerosos artículos y ensayos. Publicó estudios sobre Max Weber y Alfred Schutz. Obtuvo la Medalla de Oro, otorgada por la Prefectura Naval la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (1971). Asimismo, fue Premio Konex de Platino 1996.
Lucía Piossek de Zucchi (1925–2020), profesora emérita de la UNT, filósofa, traductora y fundadora del Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos, fue reconocida con el Premio Konex 2014 y el Premio de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (2004). Realizó estudios de Filosofía en la UNT y en la Universidad de Colonia, Alemania. Fue directora de Proyectos y Programas del Conicet y y cofundadora del Coro Universitario de Tucumán.
Jorge Alberto Corominas (1951–2018) fue técnico histólogo e integró el grupo de fundadores del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, junto a Ventura Murga. Fue autor de numerosas investigaciones en genealogía y heráldica.
Reflexiones
Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa por parte de los familiares y del rector de la Unsta, se realizó una bendición de las colecciones y del nuevo espacio de la biblioteca. Luego, los presentes se trasladaron al primer piso, donde compartieron reflexiones y un vino de honor.
El acto fue un homenaje no solo a las personas, sino también a la transmisión del conocimiento como legado perdurable. Las bibliotecas personales donadas -ahora parte del acervo de la Unsta- representan un puente entre generaciones, reafirmando el compromiso de la Universidad con la preservación del pensamiento y la cultura.