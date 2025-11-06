La Unsta recordó a cuatro intelectuales tucumanos que donaron sus bibliotecas

Hernán Zucchi (1917–1998), filósofo y docente de la Universidad Nacional de Tucumán, fue un intelectual de proyección nacional e internacional, autor de importantes obras y distinguido con el Premio Konex de Platino 1996. Zucchi realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Filosofía Moderna (1948-55) y de Filosofía Antigua (1953-80) en la UNT. Fue Miembro del Fourth Symposium Aristotelium realizado en Goteburg (Suecia, 1966) y miembro Honorario de la Asociación Argentina de Fenomenología y Hermenéutica (1994). Fue autor de cinco libros y numerosos artículos y ensayos. Publicó estudios sobre Max Weber y Alfred Schutz. Obtuvo la Medalla de Oro, otorgada por la Prefectura Naval la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (1971). Asimismo, fue Premio Konex de Platino 1996.