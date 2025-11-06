¿Enzo Fernández celoso?: el motivo detrás de la renuncia de Valentina Cervantes a Masterchef

El miércoles pasado, Ángel de Brito contó en LAM que Valentina Cervantes habría renunciado a Masterchef Celebrity 2025 y el motivo no fue su supuesta tensa relación con Wanda Nara como muchos seguidores del reality culinario podrían suponer. Al parecer la drástica decisión de la influencer tendría que ver con su pareja, el futbolista Enzo Fernández.
Según contó el periodista, el 10 de noviembre á su última fecha de grabación, y luego Valentina regresará a Londres para reencontrarse con el papá de sus hijos, quien actualmente es una de las estrellas del Chelsea. "Le pidió que se vuelva, que no aguanta más y que se tome el avión, y ella accedió", planteó el conductor.
¿Enzo Fernández celoso?: el motivo detrás de la supuesta renuncia de Valu Cervantes a Masterchef Celebrity 2025
A la información brindada por de Brito, Yanina Latorre le agregó que el futbolista tiende a ser celoso cuando se trata de la madre de sus hijos y reveló que la pareja había llegado a un acuerdo para que ambos pudieran enfocarse en sus agendas laborales, manteniendo una dinámica de parentalidad compartida a distancia tras la reconciliación.
"El arreglo era que el bebé se quedará acá con ella porque es muy chiquito y la nena, que es más grande y va al colegio, se quedará con su papá en Europa, y una niñera que la tiene desde que nació, viniendo de vez en cuando para ver a su mamá (Valentina)", detalló. "La familia queda muy separada. Entonces, se vuelven todos para Europa", concluyó Latorre.