Wall Street modera el optimismo: los bonos argentinos caen hasta 5,7%

El S&P Merval desciende 0,1% en pesos hasta los 3.045.909,88 puntos, y su versión en dólares retrocede 0,5% a 2.028,73 puntos, acumulando su tercera rueda consecutiva en baja. Entre las excepciones en alza se destacan Sociedad Comercial del Plata (+4,5%), Transener (+2,5%) y Bolsas y Mercados Argentinos (+1,9%).