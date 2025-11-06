Wall Street modera el optimismo: los bonos argentinos caen hasta 5,7%

Los títulos soberanos argentinos operan este jueves con retrocesos leves, luego de varios días de fuertes subas impulsadas por el rally poselectoral. En Wall Street, los bonos en dólares caen hasta 5%, mientras que algunos papeles locales logran resistir con pequeñas ganancias.
Tras alcanzar el miércoles su nivel más bajo en nueve meses, el riesgo país medido por el banco JP Morgan se ubica en 621 puntos básicos, reflejando el buen desempeño reciente de los activos argentinos en moneda extranjera.
Entre los títulos más negociados, el Global 2046 y el Global 2041 retroceden 0,5%, mientras que el Bonar 2029 y el Bonar 2041 avanzan 0,6% y 0,2%, respectivamente.
El clima de moderación llega luego de un fuerte impulso tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, que generó un notable apetito por los activos locales, especialmente los bonos en pesos.
En tanto, los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York muestran caídas de hasta 5,7%, encabezadas por Mercado Libre (-5,7%), Edenor (-2,5%), Banco BBVA (-2,4%) y Grupo Financiero Galicia (-1,1%). Por su parte, Central Puerto se destaca con una suba del 1,1%.
En el mercado local, la actividad se ve reducida por el feriado bancario con motivo del Día del Bancario, lo que limita el volumen de operaciones.
El S&P Merval desciende 0,1% en pesos hasta los 3.045.909,88 puntos, y su versión en dólares retrocede 0,5% a 2.028,73 puntos, acumulando su tercera rueda consecutiva en baja. Entre las excepciones en alza se destacan Sociedad Comercial del Plata (+4,5%), Transener (+2,5%) y Bolsas y Mercados Argentinos (+1,9%).
Pese a la pausa en los mercados, los analistas sostienen que el contexto post electoral y la expectativa por reformas estructurales mantienen el atractivo de los bonos argentinos, que podrían sostener su recuperación si se consolida la estabilidad macroeconómica.