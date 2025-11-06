Corrió desde los tres años, fue campeón argentino, se bajó del cuatri tras doce operaciones y hoy volvió a lo más alto del cross argentino
Después de más de una década, Gastón Martini volvió a competir y a ganar. Su historia está marcada por la pasión heredada, los golpes, la enfermedad de su padre y la decisión de volver a empezar hasta reencontrarse con su sueño.
VUELTA SOÑADA. Gastón Martini volvió al cross después de once años y volvió a subirse al podio más alto del país. Gentileza Gastón Martini
