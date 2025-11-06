Secciones
DeportesMotores

Corrió desde los tres años, fue campeón argentino, se bajó del cuatri tras doce operaciones y hoy volvió a lo más alto del cross argentino

Después de más de una década, Gastón Martini volvió a competir y a ganar. Su historia está marcada por la pasión heredada, los golpes, la enfermedad de su padre y la decisión de volver a empezar hasta reencontrarse con su sueño.

VUELTA SOÑADA. Gastón Martini volvió al cross después de once años y volvió a subirse al podio más alto del país. VUELTA SOÑADA. Gastón Martini volvió al cross después de once años y volvió a subirse al podio más alto del país. Gentileza Gastón Martini
Maria Sofia Lucena
Por Maria Sofia Lucena Hace 19 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas

“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital
6

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Más Noticias
Mirá en vivo el partido entre Argentina y Túnez por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina y Túnez por el Mundial Sub-17

Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Se viene una jornada decisiva: los horarios de este jueves en el WTA 125 de Tucumán

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Agenda de TV: Argentina-Túnez por el Mundial Sub 17 y toda la Europa League

Agenda de TV: Argentina-Túnez por el Mundial Sub 17 y toda la Europa League

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios