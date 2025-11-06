Vietnam se prepara para la inminente llegada del tifón Kalmaegi y ordena la evacuación de unas 300.000 personas

Tragedia en Filipinas

Antes de aproximarse a Vietnam, Kalmaegi ya causó al menos 140 muertos y 127 desaparecidos en Filipinas, según la Oficina de Defensa Civil. El tifón tocó tierra en siete ocasiones en el país y provocó inundaciones de pueblos en la provincia de Cebú —que en octubre ya sufrió un terremoto mortal—, en Negros y en Bisayas.