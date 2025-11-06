Secciones
Día de la Tradición en Argentina: ¿es feriado ese día y cuándo será le próximo fin de semana largo?

En esta fecha se homenajea a José Hernández, poeta, periodista, político y autor del clásico Martín Fierro, una obra cumbre de la literatura gauchesca argentina

El lunes 10 de noviembre es el Día de la Tradición en Argentina
Hace 2 Hs

El 10 de noviembre es una fecha de profundo significado en Argentina, ya que se celebra el Día de la Tradición, una jornada dedicada a honrar los valores, costumbres y símbolos fundamentales que forjan la identidad nacional. Dado que en 2025 esta conmemoración cae en lunes, la pregunta surge inevitablemente entre los argentinos: ¿será feriado

El Día de la Tradición se instituyó como celebración en Argentina por medio de la Ley Nacional 21.154 en 1975. Se hizo con el objetivo de rendir homenaje al escritor José Hernández, nacido el 10 de noviembre de 1834. Además de escritor, Hernández fue periodista y político. Y pasó a la historia por su obra máxima, el gaucho Martín Fierro. Este personaje, emblema de los argentinos y sus tradiciones. es el protagonista del poema épico que lleva su nombre.

¿Será feriado el 10 de noviembre, Día de la Tradición en Argentina?

Para tristeza de muchos, el lunes 10 de noviembre no será feriado. Y es que el Calendario Nacional que publica el Ministerio del Interior de la Nación, y donde se detallan todos los descansos oficiales del año, no contempla a esta fecha ni como feriado nacional ni como día no laborable. En pocas palabras, el lunes 10 de noviembre habrá actividad normal en todo el país. Pero no todas son malas noticias, porque a noviembre le queda aún un fin de semana XXL.

¿Cuándo es el próximo fin de semana XXL en Argentina?

Aunque el 10 de noviembre, Día de la Tradición en Argentina no será feriado en el país, antes de que termine el mes habrá dos feriados y que harán de un fin de semana tradicional un finde XXL. De acuerdo al mismo Calendario Nacional de Feriados, los próximos feriados en Argentina serán:

- Viernes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos (Día no laborable).

- Lunes 24 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional (la fecha se conmemora el 20 de noviembre).

De esta manera, al sábado 22 y al domingo 23 de noviembre se le agregarán dos días más de descanso (viernes 21 y lunes 24), lo que convertirá al fin de semana en un receso de cuatro días.

Si bien el lunes 24 de noviembre es feriado y corresponde no trabajar (o, en caso de hacerlo, se debe pagar doble y ajustarse a la ley), el viernes 21 de noviembre es día no laborable. De esta manera, es cada empleador quien define si ese día se trabaja con normalidad o no.

