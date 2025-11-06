Día de la Tradición en Argentina: ¿es feriado ese día y cuándo será le próximo fin de semana largo?

Para tristeza de muchos, el lunes 10 de noviembre no será feriado. Y es que el Calendario Nacional que publica el Ministerio del Interior de la Nación, y donde se detallan todos los descansos oficiales del año, no contempla a esta fecha ni como feriado nacional ni como día no laborable. En pocas palabras, el lunes 10 de noviembre habrá actividad normal en todo el país. Pero no todas son malas noticias, porque a noviembre le queda aún un fin de semana XXL.