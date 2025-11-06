“Be my eyes”: cómo es la aplicación para ayudar a personas ciegas

En la era tecnológica afortunadamente son cada vez más las herramientas que se piensan para dar accesibilidad a usuarios con algún tipo de discapacidad. La aplicación Be my eyes se inscribe entre estas herramientas, porque fue creada para ser usada por personas ciegas o con visión reducida que necesitan una ayuda para desenvolverse en asuntos que involucren la vista.
En las redes sociales, Be my eyes se viralizó por la novedad que representó para miles de personas. Es una aplicación que hoy está disponible tanto en Microsoft Store, como en Apple Store y Play Store y sus desarrolladores invitan no solo a personas ciegas a descargarla, sino también a voluntarios que están dispuestos a brindar algo de su tiempo para ayudar.
¿Qué se puede hacer con Be my eyes, la aplicación para ciegos?
Con un teléfono con cámara, Be my eyes puede ayudar de forma gratuita a reconocer imágenes y describirlas. Solo basta con tomar una foto tanto de día o de noche y cargarla a la app. También permite conectarse con voluntarios o con socios del programa para obtener ayuda con los productos ofrecidos.
Los usuarios pueden aprovechar la inteligencia artificial incorporada en la aplicación para recibir descripciones vívidas de imágenes y escenas, junto con ayuda detallada y específica al contexto sin necesidad de conectarse con un voluntario.
En Play Store la aplicación ya tiene más de un millón de descargas y un puntaje de 4.4 estrellas sobre 5. En Apple Store tiene una calificación de 4.8 estrellas sobre 5 y está disponible en español y 43 idiomas más.
Cómo ser voluntario de Be my eyes
Los voluntarios también deben descargar la app y registrarse. Se asocian con personas ciegas o con baja visión para proporcionar descripciones o asistencia en tiempo real cuando sea necesario. Las personas pueden hacer llamadas para que quienes necesiten la ayuda muestren el contexto o la situación en que se encuentran.
A través de Be my eyes, los usuarios pueden conectarse con una red global de voluntarios, representantes especializados de la empresa e IA visual para recibir descripciones en vivo, soporte de productos y orientación. El acceso a todas estas herramientas es gratuito y puede simplificar desde tareas complejas hasta actividades sencillas del día a día.