Secciones
EconomíaNoticias económicas

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

Tucumán se encuentra entre los principales productores del país, detrás de Santiago del Estero y Salta. Datos de la campaña 2024-2025.

Producción. PRENSA AGRICULTURA Producción. PRENSA AGRICULTURA
Hace 19 Min

La cosecha de legumbres 2024-2025 alcanzó 1,292 millón de toneladas, lo que significó un aumento interanual de un 57%. Esta cifra superó en 29% el promedio de producción a las últimas cinco campañas, de acuerdo con los informes de cultivos de la Dirección nacional de Agricultura.

En cuanto al rendimiento promedio, se incrementó 34% en la medición interanual, traccionado principalmente por el poroto y el garbanzo, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional.

En cuanto a superficie sembrada, la campaña alcanzó las 956.000 hectáreas (ha), un incremento de un 20% respecto de la campaña 2023-2024, y de 27% por encima del promedio de los últimos cinco años.

Las principales provincias productoras de legumbres son Salta y Santiago del Estero; seguidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca. Con respecto a las superficies sembradas por especie durante el ciclo 2024-25 están: el poroto con 666.000 hectáreas, el garbanzo con 151.500, la arveja con 107.000 y la lenteja con 31.500 hectáreas.

La Argentina exporta legumbres a 85 países. Del volumen total exportado en 2024, el principal producto es el poroto (51%) con México y Venezuela como destinos relevantes para el tipo negro; mientras que España y Brasil se destacan para el poroto alubia. La arveja representa el 23% de las legumbres exportadas, con Venezuela como principal mercado. A la vez, el garbanzo (otro 23%) tiene a Pakistán, Turquía y a países de la Unión Europea como compradores relevantes.

Las legumbres son especies que no solo traen beneficios agronómicos en las rotaciones de cultivos, sino que además tienen excelentes perspectivas para la exportación e inserción internacional de Argentina.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
6

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Más Noticias
Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

¿Cómo eliminar o sustituir los impuestos distorsivos?

¿Cómo eliminar o sustituir los impuestos distorsivos?

Claudio Zuchovicki: “El que viene será el año de la economía real”

Claudio Zuchovicki: “El que viene será el año de la economía real”

Se realiza hoy en Tucumán “Argentina Andina”, un foro sobre energía, minería y desarrollo democrático

Se realiza hoy en Tucumán “Argentina Andina”, un foro sobre energía, minería y desarrollo democrático

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios