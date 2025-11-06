La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

La cosecha de legumbres 2024-2025 alcanzó 1,292 millón de toneladas, lo que significó un aumento interanual de un 57%. Esta cifra superó en 29% el promedio de producción a las últimas cinco campañas, de acuerdo con los informes de cultivos de la Dirección nacional de Agricultura.
En cuanto al rendimiento promedio, se incrementó 34% en la medición interanual, traccionado principalmente por el poroto y el garbanzo, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional.
En cuanto a superficie sembrada, la campaña alcanzó las 956.000 hectáreas (ha), un incremento de un 20% respecto de la campaña 2023-2024, y de 27% por encima del promedio de los últimos cinco años.
Las principales provincias productoras de legumbres son Salta y Santiago del Estero; seguidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca. Con respecto a las superficies sembradas por especie durante el ciclo 2024-25 están: el poroto con 666.000 hectáreas, el garbanzo con 151.500, la arveja con 107.000 y la lenteja con 31.500 hectáreas.
La Argentina exporta legumbres a 85 países. Del volumen total exportado en 2024, el principal producto es el poroto (51%) con México y Venezuela como destinos relevantes para el tipo negro; mientras que España y Brasil se destacan para el poroto alubia. La arveja representa el 23% de las legumbres exportadas, con Venezuela como principal mercado. A la vez, el garbanzo (otro 23%) tiene a Pakistán, Turquía y a países de la Unión Europea como compradores relevantes.
Las legumbres son especies que no solo traen beneficios agronómicos en las rotaciones de cultivos, sino que además tienen excelentes perspectivas para la exportación e inserción internacional de Argentina.