Las exportaciones agroindustriales crecieron 21% en valor en septiembre

Se destacaron algunos complejos (productos primarios y sus derivados) con muy altos niveles de crecimiento. En orden de importancia: trigo, con un aumento del valor del 268% (U$S219 millones) y del volumen en 306% (933.218 tn); girasol, con 128% en valor (U$S228,5 millones) y 88% en volumen (355.408 tn); tabaco, con un crecimiento del 65% (U$S51 millones) en valor y del 59% en volumen (10.670 tn); productos lácteos, con 60% de aumento en valor (U$S158,4 millones) y 46% en volumen (40.638 tn); frutas de carozo, con el 50% en valor (U$S15 millones) y 15% en el volumen (9.077 tn), y soja, con el 47% en valor (U$S2.359 millones) y 60% en volumen (5.542.574 tn), entre los más relevantes.