Las exportaciones agroindustriales crecieron 21% en valor en septiembre

Trigo, soja, girasol, tabaco, lácteos y frutas de carozo fueron los complejos que registraron los mejores desempeños, con incrementos en valor superiores al 40%.

Hace 1 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones agroindustriales alcanzaron los U$S 4.930 millones y las 9,7 millones de toneladas en septiembre de 2025. Representó un aumento del 21% en valor y 14% en volumen, respectivamente, en comparación con igual mes del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Se destacaron algunos complejos (productos primarios y sus derivados) con muy altos niveles de crecimiento. En orden de importancia: trigo, con un aumento del valor del 268% (U$S219 millones) y del volumen en 306% (933.218 tn); girasol, con 128% en valor (U$S228,5 millones) y 88% en volumen (355.408 tn); tabaco, con un crecimiento del 65% (U$S51 millones) en valor y del 59% en volumen (10.670 tn); productos lácteos, con 60% de aumento en valor (U$S158,4 millones) y 46% en volumen (40.638 tn); frutas de carozo, con el 50% en valor (U$S15 millones) y 15% en el volumen (9.077 tn), y soja, con el 47% en valor (U$S2.359 millones) y 60% en volumen (5.542.574 tn), entre los más relevantes.

Si se analiza el acumulado enero- septiembre de 2025, las exportaciones totales de la agroindustria crecieron un 10% en volumen y un 6% en valor, respecto del mismo período de 2024, afianzándose el crecimiento mes a mes. En total alcanzaron a 85,6 millones de toneladas por un monto de U$S38.054 millones.

Los productos que más crecieron en volumen en 2025 fueron: aceite esencial de naranja, con un aumento del 355%; preparaciones de durazno, con el 264%; porotos de las especies vigna, mungo secos desvainados, con el 217%; vermut, con el 157%; alimentos balanceados para animales, con el 123%; semillas de girasol, con el 100%; panificados, con el 97%; porotos secos, con el 85%; y porotos de soja, con el 75%, entre muchos otros productos.

Entre los destinos de venta se destacan algunos crecimientos relevantes como Angola con el 578% en volumen (818.407 tn); Iraq con el 314% (783.677 tn); Ghana con el 214% (243.424 tn); Grecia con el 151% (363.415 tn); Egipto con el 131% (1.657.323 tn); Sudáfrica con el 108% (239.465 tn); Bangladesh con el 68% (664.788 tn); Irlanda con el 58% (1.182.498 tn); e Italia con el 52% (1.202.942 tn), entre otros, según informó Agricultura.

