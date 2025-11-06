Secciones
El padre de Lamine Yamal se casa con su novia de 23 años: el anuncio que sorprendió en redes

La pareja, que mantiene una relación desde hace poco más de un año, recibió miles de mensajes de felicitaciones.

Hace 1 Hs

Mounir Nasraoui, padre del joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su novia de 23 años, Khristina. El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,3 millones de seguidores bajo el nombre Hustle Hard 304.

La pareja, que mantiene una relación desde hace poco más de un año, recibió miles de mensajes de felicitaciones. La publicación en la que Nasraoui, de 39 años, compartió una foto con su pareja y un emoji de anillo de compromiso, superó rápidamente los 44.000 “me gusta”.

Aunque el padre del futbolista suele ser muy activo en redes sociales, tanto él como Khristina han mantenido su relación en la intimidad. En sus perfiles solo se pueden ver algunas imágenes juntos, acompañadas de frases románticas.

La primera foto pública de ambos fue publicada el 7 de febrero de 2025, y en abril se los vio juntos en el estadio durante el partido de Champions League entre el Barcelona y el Inter.

El anuncio del compromiso llega en un momento de gran exposición mediática para la familia Nasraoui-Yamal. Lamine, de apenas 18 años, se consolidó como una de las promesas más importantes del fútbol europeo, lo que también llevó a su entorno familiar a ganar popularidad.

Recientemente, se conoció que el futbolista adquirió la casa que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué en las afueras de Barcelona, un símbolo del ascenso meteórico del joven delantero tanto en el deporte como en su vida personal.

