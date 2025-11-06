Secciones
"No voy a salir corriendo": el contundente mensaje de Gallardo, luego de extender su contrato con River

El presidente Stefano Di Carlo le ratificó su confianza en uno de los momentos más críticos de su estadía al frente del plantel "millonario".

Hace 1 Hs

La novela terminó: Marcelo Gallardo seguirá siendo el técnico de River hasta diciembre de 2026. La confirmación llegó este miércoles, en una conferencia que compartió con el presidente Stefano Di Carlo y que buscó cortar de raíz los rumores sobre su salida. Más que una extensión contractual, el anuncio funcionó como un mensaje político y deportivo en un momento de fuerte turbulencia.

La decisión llega en plena racha negativa. El equipo acumula cuatro derrotas seguidas en el Monumental y sólo dos victorias en los últimos ocho encuentros, con siete caídas en los 90 minutos y otra en penales frente a Independiente Rivadavia por Copa Argentina. En ese contexto, la dirigencia eligió mostrar respaldo y apostar a la continuidad del proyecto.

El mensaje de Di Carlo

El presidente dejó en claro que el vínculo se renueva por convicción y por coherencia con lo prometido en campaña. Según explicó, sostener un proceso tiene sentido precisamente cuando los resultados no acompañan. “En los buenos momentos cualquiera se queda; lo difícil es respaldar cuando las cosas no salen”, afirmó. También remarcó que nadie está por encima del club y que las claves del proyecto siguen alineadas: la idea, el DT y el rumbo futbolístico.

La postura de "Muñeco"

Gallardo devolvió el gesto con firmeza. Reconoció la mala temporada, agradeció el apoyo del hincha y aseguró que no piensa abandonar en medio de la tormenta. “No voy a salir corriendo por un año malo. Tengo energía, ganas y convicción para revertirlo”, aseguró. También dejó claro que la continuidad no supone un cheque en blanco; sino que cada fin de temporada habrá evaluación y autocrítica.

El domingo aparece el superclásico en La Bombonera como primer capítulo de esta nueva etapa. En crisis o no, Gallardo eligió quedarse para intentar enderezar el rumbo.

