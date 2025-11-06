"No voy a salir corriendo": el contundente mensaje de Gallardo, luego de extender su contrato con River

La novela terminó: Marcelo Gallardo seguirá siendo el técnico de River hasta diciembre de 2026. La confirmación llegó este miércoles, en una conferencia que compartió con el presidente Stefano Di Carlo y que buscó cortar de raíz los rumores sobre su salida. Más que una extensión contractual, el anuncio funcionó como un mensaje político y deportivo en un momento de fuerte turbulencia.
La decisión llega en plena racha negativa. El equipo acumula cuatro derrotas seguidas en el Monumental y sólo dos victorias en los últimos ocho encuentros, con siete caídas en los 90 minutos y otra en penales frente a Independiente Rivadavia por Copa Argentina. En ese contexto, la dirigencia eligió mostrar respaldo y apostar a la continuidad del proyecto.
El mensaje de Di Carlo
El presidente dejó en claro que el vínculo se renueva por convicción y por coherencia con lo prometido en campaña. Según explicó, sostener un proceso tiene sentido precisamente cuando los resultados no acompañan. “En los buenos momentos cualquiera se queda; lo difícil es respaldar cuando las cosas no salen”, afirmó. También remarcó que nadie está por encima del club y que las claves del proyecto siguen alineadas: la idea, el DT y el rumbo futbolístico.
La postura de "Muñeco"
Gallardo devolvió el gesto con firmeza. Reconoció la mala temporada, agradeció el apoyo del hincha y aseguró que no piensa abandonar en medio de la tormenta. “No voy a salir corriendo por un año malo. Tengo energía, ganas y convicción para revertirlo”, aseguró. También dejó claro que la continuidad no supone un cheque en blanco; sino que cada fin de temporada habrá evaluación y autocrítica.
El domingo aparece el superclásico en La Bombonera como primer capítulo de esta nueva etapa. En crisis o no, Gallardo eligió quedarse para intentar enderezar el rumbo.