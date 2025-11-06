"No voy a salir corriendo": el contundente mensaje de Gallardo, luego de extender su contrato con River

El mensaje de Di Carlo

El presidente dejó en claro que el vínculo se renueva por convicción y por coherencia con lo prometido en campaña. Según explicó, sostener un proceso tiene sentido precisamente cuando los resultados no acompañan. “En los buenos momentos cualquiera se queda; lo difícil es respaldar cuando las cosas no salen”, afirmó. También remarcó que nadie está por encima del club y que las claves del proyecto siguen alineadas: la idea, el DT y el rumbo futbolístico.