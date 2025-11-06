Secciones
La Policía tucumana secuestró un kilo de marihuana y más de 20 kilos de hojas de coca sin aval aduanero

El cargamento provenía de la ciudad salteña de Orán.

Policías del destacamento 7 de Abril, decomisaron la droga junto con varios kilos de hojas de coca sin aval aduanero. Policías del destacamento 7 de Abril, decomisaron la droga junto con varios kilos de hojas de coca sin aval aduanero.
Hace 2 Hs

Efectivos del destacamento 7 de Abril, perteneciente a la Policía de Tucumán, realizaron un operativo de control fronterizo en el que incautaron un kilo de marihuana y cerca de 20 kilos de hojas de coca sin documentación aduanera.

El procedimiento fue supervisado por el subcomisario Marcos González, quien informó que la droga fue detectada durante la inspección de un camión de encomiendas proveniente de la localidad de Orán, en la provincia de Salta.

Cómo fue el operativo

Durante la inspección de rutina, el personal policial percibió el olor característico de las hojas de coca al abrir la bodega del rodado. Sin embargo, otro de los bultos transportados —con etiqueta de destino y un recipiente de vidrio— llamó la atención de los uniformados.

Tras dar aviso al Juzgado Federal N°1, y con la anuencia de la doctora Mariana del Río, los efectivos abrieron uno de los frascos y comprobaron que contenía marihuana.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal

Como resultado del operativo, se produjo el secuestro de un kilo de marihuana y aproximadamente 20 kilos de hojas de coca.

Todo el material decomisado quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar el origen y destino de la carga.

