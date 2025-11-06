Test viral: la silla que elijas revelerá aspectos sorprendentes de tu personalidad

Características principales: tiendes a ser muy organizado, lógico y racional. Tu enfoque hacia la vida es directo, y prefieres rodearte de personas y objetos que tengan una función clara y útil. Sos alguien que sabe lo que quiere y no se distrae fácilmente con cosas que considera triviales. Estudios en psicología de la personalidad muestran que aquellos que prefieren diseños funcionales suelen ser personas prácticas, metódicas y con una gran capacidad para solucionar problemas.