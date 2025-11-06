Secciones
Test viral: la silla que elijas revelerá aspectos sorprendentes de tu personalidad

Un desafío que es furor en las redes sociales y sorprende por sus resultados.

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. (Foto: Depor)
Hace 48 Min

El siguiente test de personalidad, que se basa en preferencias simples pero significativas, ha captado la atención de los especialistas que estudian cómo nuestras elecciones pueden reflejar características profundas de nuestro ser. 

El desafío es sencillo, al elegir una de las tres sillas de la imagen, descubrirás detalles únicos sobre tu identidad y comportamiento. Para hacerlo, debes dejarte llevar por la intuición y ser 100% sincero.

Elegí una de las tres opciones, la que más te guste

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. (Foto: Depor)

Los resultados del test de personalidad

Silla #1

Si la primera silla, de diseño simple y sin pretensiones, fue tu elección, es probable que seas una persona pragmática, que valora la funcionalidad sobre la estética y no se deja llevar fácilmente por adornos o lujos.

Características principales: tiendes a ser muy organizado, lógico y racional. Tu enfoque hacia la vida es directo, y prefieres rodearte de personas y objetos que tengan una función clara y útil. Sos alguien que sabe lo que quiere y no se distrae fácilmente con cosas que considera triviales. Estudios en psicología de la personalidad muestran que aquellos que prefieren diseños funcionales suelen ser personas prácticas, metódicas y con una gran capacidad para solucionar problemas.

Silla #2

La segunda silla, con su estructura cómoda y acogedora, atrae a aquellos que valoran la seguridad emocional y el confort. Si este fue tu elección, probablemente eres una persona cálida, con un enfoque afectuoso hacia los demás y que valora la comodidad en todos los aspectos de su vida.

Características principales: tenés una personalidad amable, y sos una persona en la que otros confían para sentirse comprendidos y apoyados. Sos cuidadoso con tus decisiones, evitando las confrontaciones, y preferís la paz y armonía en tus relaciones. Según investigaciones en psicología de la personalidad, las personas que buscan ambientes cómodos y acogedores tienden a ser afectuosas, estables y equilibradas emocionalmente, con una fuerte orientación hacia el bienestar de su comunidad.

Silla #3

Si optaste por la tercera silla, de diseño moderno y estilizado, es probable que seas una persona creativa y con un fuerte sentido estético. La elegancia y el diseño único de esta silla suelen atraer a aquellos que valoran la originalidad y desean expresar su individualidad en todo lo que hacen.

Características principales: sos una persona que disfruta explorando nuevas ideas, con una personalidad dinámica y un enfoque innovador hacia la vida. Según estudios de la psicología del diseño, las personas que prefieren objetos visualmente atractivos y diferentes suelen ser más abiertas al cambio y tienen un gran sentido de la estética y la originalidad. Este tipo de personalidad también suele tener una inclinación artística y un interés por encontrar formas de autoexpresión.

