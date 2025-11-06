Qué significa tener la habitación desordenada, según los especialistas

Una habitación desordenada puede ser signo de nuestro estado de salud mental. Una investigación publicada en la revista BMC Public Health en 2020, ha demostrado que existe un vínculo entre las habitaciones desordenadas y la depresión. Los signos de esta enfermedad pueden incluir falta de motivación, lo que lleva a lidiar con un espacio descuidado. Mientras que una investigación del año 2016 encontró una conexión significativa entre el desorden y la depresión en las personas que sufren de acumulación compulsiva.