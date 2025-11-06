Secciones
DeportesVóley

Agenda de TV: Argentina-Túnez por el Mundial Sub 17 y toda la Europa League

Comienza la Liga Argentina de Voley en Monteros.

SEGUNDO PASO. La Selección Argentina Sub-17 debutó con una trabajosa victoria ante Bélgica. SEGUNDO PASO. La Selección Argentina Sub-17 debutó con una trabajosa victoria ante Bélgica. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 47 Min

Mundial FIFA Sub 17

9.30: Bolivia-Italia (DSports+)

9.30: Portugal-Marruecos (DSports)

10.30: Argentina-Túnez (DSports)

11.45: Fiji-Bélgica (DSports)

12.15: Emiratos Árabes-Croacia (DSports+)

12.45: Qatar-Sudáfrica (DSports)

 12.45: Senegal-Costa Rica (DSports)

Liga Argentina de Vóley

11: Waiwen Vóley-Defensores de Banfield (Fox Sports)

15: River Plate-UPCN San Juan (Fox Sports 2)

18: Tucumán de Gimnasia-Vélez (Fox Sports 2)

21: Monteros Vóley-Boca Jrs. (Fox Sports)

UEFA Europa League

14.30: FC Utrecht-Porto (ESPN)

14.30: Midtjylland-Celtic (Disney+)

14.30: Malmo-Panathinaikos (Disney+)

14.30: Sturm Graz-Nottingham Forest  (ESPN 4)

14.30: Estrella Roja-Lille (ESPN 3)

14.30: GNK Dinamo-Celta de Vigo (ESPN 2)

16.40: Bologna-Brann (Disney+)

16.40: Stuttgart-Feyenoord (ESPN 4)

16.40: Betis-Lyon (ESPN 3)

16.40: Rangers-Roma (ESPN 2)

Liga Nacional

20.05: Atenas-La Unión (DSports)

22.10: Peñarol-Boca Jrs. (TyC Sports)

Temas Selección Argentina de fútbolMonteros VoleyAssociazione Sportiva RomaTucumán de GimnasiaLiga Argentina de Voley MasculinoEuropa LeagueMundial Sub 17
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar

La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar

Debut con carácter: Argentina dio vuelta el partido y venció 3 a 2 a Bélgica en el arranque del Mundial Sub 17

Debut con carácter: Argentina dio vuelta el partido y venció 3 a 2 a Bélgica en el arranque del Mundial Sub 17

La difícil decisión que evalúa Scaloni con una figura de la Selección para el amistoso ante Angola

La difícil decisión que evalúa Scaloni con una figura de la Selección para el amistoso ante Angola

La mesa de Chiqui Tapia que es furor: una réplica de la Copa del Mundo y una promesa para el futuro

La mesa de "Chiqui" Tapia que es furor: una réplica de la Copa del Mundo y una promesa para el futuro

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
2

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
3

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
4

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
5

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Lo que aún no sabemos hacer entre hombres y mujeres
6

Lo que aún no sabemos hacer entre hombres y mujeres

Más Noticias
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Lo que aún no sabemos hacer entre hombres y mujeres

Lo que aún no sabemos hacer entre hombres y mujeres

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Comentarios