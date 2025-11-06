Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Pero el impacto del título mendocino excede la euforia local. La consagración de la “Lepra” complica a varios clubes que venían midiendo resultado y posibilidades con la esperanza de que Argentinos Juniors -favorito en la previa- pudiera quedarse con la Copa y, al ya estar bien ubicado en la tabla anual, liberar un cupo extra para la clasificación a las copas continentales. Esa posibilidad desapareció: ahora un cupo menos quedará disponible por vía de “derrame” y la lucha por la Libertadores y la Sudamericana se estrecha.