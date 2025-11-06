“Elevate Tucumán” llega para inspirar a emprender y transformar

“Yo soy ingeniera industrial, tengo también un máster en administración de empresas y soy la tercera generación de mi familia en el transporte público de pasajeros”, cuenta María Florencia. Desde hace nueve años forma parte de la gestión de la línea 130, que une Tafí Viejo con San Miguel de Tucumán, una empresa familiar dirigida por su padre. “Desde los inicios, mi familia ha sido pionera en los procesos de cambio dentro del transporte público. Siempre trabajamos con una impronta muy orientada al pasajero”, destaca.