“Elevate Tucumán” llega para inspirar a emprender y transformar

Historias que nacieron en Tucumán y hoy miran al mundo se darán cita en el teatro Mercedes Sosa. En “Elevate Tucumán”, la inspiración se vuelve movimiento: María Florencia Haro, ingeniera industrial y tercera generación en el transporte público, contará cómo una empresa familiar busca transformar cada viaje en una experiencia más humana y sustentable.
“Yo soy ingeniera industrial, tengo también un máster en administración de empresas y soy la tercera generación de mi familia en el transporte público de pasajeros”, cuenta María Florencia. Desde hace nueve años forma parte de la gestión de la línea 130, que une Tafí Viejo con San Miguel de Tucumán, una empresa familiar dirigida por su padre. “Desde los inicios, mi familia ha sido pionera en los procesos de cambio dentro del transporte público. Siempre trabajamos con una impronta muy orientada al pasajero”, destaca.
Buscar diferenciarse
Florencia conoce de cerca los desafíos del sector: “El transporte público es una actividad muy regulada, con tarifas controladas y subsidios. Eso hace que muchas veces el usuario no tenga una mirada positiva. Por eso nosotros tratamos de buscar la diferenciación en aquellas aristas que sí dependen de nosotros, en lo que no está regulado por el Estado”, explica.
Esa búsqueda de valor agregado la llevó a enfocarse en la sustentabilidad y el triple impacto, una línea de trabajo que atraviesa cada uno de los proyectos que impulsa.
Uno de los desarrollos que más la enorgullece es el escalón UPA, una innovación pensada para facilitar el ascenso a las unidades de piso alto. “En Tucumán, por la geografía y las condiciones urbanas, muchas unidades no pueden arrimarse a los cordones. Este escalón neumático intermedio permite que las personas mayores, los niños o quienes tienen dificultades articulares puedan subir y bajar más fácilmente”, detalla.
Otra de las iniciativas destacadas es el programa “Valores Colectivos”, que promueve el respeto y la convivencia durante el viaje: “Fomentamos hábitos simples pero importantes, como usar auriculares para escuchar música, ceder los asientos reservados o circular hacia atrás para que otros puedan ascender. Queremos que el viaje también sea una experiencia placentera”, resume.
Más que pasajeros
Florencia insiste en que la clave está en construir vínculos: “Buscamos mejorar la experiencia del pasajero todo el tiempo. Incorporamos wifi en las unidades, aire acondicionado, cortinas, y mantenemos redes sociales muy activas. Queremos escuchar qué piensan los usuarios y también cuidar a nuestros empleados. Siempre decimos que somos una gran familia”, afirma.
Ese espíritu de cercanía se traduce también en un fuerte compromiso social. La empresa participa en traslados solidarios con fundaciones que trabajan con chicos judicializados, promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad y acompaña distintas causas comunitarias. “Apostamos por un transporte público más humano y accesible”, resume.
Inspirar a los que vienen
Su participación en “Elevate Tucumán” le dio la oportunidad de compartir su experiencia con estudiantes del Instituto San Miguel, en el último año de la orientación en Economía. “Fue una experiencia hermosa. Noté que muchos adolescentes tienen muy arraigada la idea de que después de la secundaria el único camino posible es la universidad. Muy pocos se plantean emprender o crear su propio negocio”, reflexiona.
Para Florencia, este espacio es una oportunidad de humanizar al empresariado tucumano: “A veces el empresario se percibe como alguien lejano, y este programa ayuda a romper esas barreras. Los chicos pueden ver que detrás de una empresa hay personas reales, con esfuerzo, con historia. Es importante que comprendan que también pueden generar trabajo, no sólo buscarlo”.
Con la convicción de que innovar y cuidar son formas de crecer, María Florencia subirá al escenario del teatro Mercedes Sosa con la misma energía con la que conduce su empresa: mirando hacia adelante, pero sin perder de vista a las personas que hacen posible el viaje.
Detalles de la cita: “Elevate Tucumán” se desarrollará con las ideas de grandes exponentes
El evento se realizará hoy de 8.30 a 12.30 en el teatro Mercedes Sosa. Habrá premios y sorteos junto a los mentores, Ezequiel Coletti (Coletti), Mili Esper (Beauty Tuc) y Jacobo Cohen Imach (Mercado Libre), entre otros. Sus organizadores esperan que sea el punto de partida de un movimiento más amplio, en el que la educación, la innovación y el emprendedurismo se unan para impulsar el desarrollo provincial.
Los estudiantes de último año de la secundaria y docentes que quieran asistir deben llevar el formulario de inscripción en la cuenta de Instagram @elevatetucuman.