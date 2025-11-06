Festival en Las Cañas: Tucumán vibra otra vez con Los Puesteros

Por su parte, Cossio adelantó que la propuesta va más allá del espectáculo musical. “No es sólo una peña o un festival de música, es toda una vivencia desde la llegada. Es un evento vespertino, comienza a las seis de la tarde, con amplio estacionamiento, food trucks con comida de primera calidad y un ambiente pensado para disfrutar en familia. Esperamos a los chicos, a los jóvenes y a los grandes. Es una experiencia para todos”, afirmó.