Festival en Las Cañas: Tucumán vibra otra vez con Los Puesteros

El ritmo del norte volverá a sonar con fuerza en Yerba Buena. Mañana, el predio de Las Cañas se llenará de guitarras, bombos y coplas con una nueva edición de la peña de Los Puesteros, el festival tucumano que se consolida como uno de los encuentros folklóricos más esperados del año.
A partir de las 18, el público podrá disfrutar de una grilla que reúne a La Yunta, Los Vallistos, Pablo Cuello -participante de la última edición de La Voz Argentina-, Los Nogaleros, Tunay y, por supuesto, a los anfitriones del encuentro: Los Puesteros.
Más que una peña, es una experiencia. Música, comida regional, familias enteras y el entusiasmo de quienes encuentran en el folklore una manera de celebrar la identidad tucumana.
Los integrantes de la popular banda, Diego Trejo y Julio Cossio, son el alma del festival. Desde hace cinco años impulsan “Tocando el Fundo”, una propuesta que nació con el deseo de compartir su música y hoy forma parte del calendario cultural de la provincia.
“Estamos muy contentos. Es la quinta edición y, la verdad, un sueño que ya es una realidad. Creo que este festival ya forma parte del calendario de eventos de Tucumán, con grupos locales y, este año, con un nuevo espacio para los nuevos valores tucumanos, a quienes les vamos a dar el premio de poder grabar una canción”, contó Trejo
La edición 2025 promete un despliegue a la altura del público que los sigue desde los comienzos. “Vamos a tener grandes grupos como La Yunta, Los Sureños (que se volvieron a sumar), Los Vallistos, y también un grupo de Jujuy que traemos especialmente. Todo en un lugar espectacular por lo que estamos más que contentos con esta quinta edición”, agregó.
Por su parte, Cossio adelantó que la propuesta va más allá del espectáculo musical. “No es sólo una peña o un festival de música, es toda una vivencia desde la llegada. Es un evento vespertino, comienza a las seis de la tarde, con amplio estacionamiento, food trucks con comida de primera calidad y un ambiente pensado para disfrutar en familia. Esperamos a los chicos, a los jóvenes y a los grandes. Es una experiencia para todos”, afirmó.
Cartelera norteña
La peña de Los Puesteros se caracteriza por reunir artistas que representan lo mejor del folklore regional. Este año, el cierre estará a cargo de Tunay, una de las bandas jujeñas más reconocidas de la escena andina actual, que regresa a Tucumán luego de varios años.
Además de la música, el encuentro propone un entorno cuidado, con espacios amplios, mesas para grupos -que pueden reservarse con anticipación- y una gastronomía de alto nivel a cargo de food trucks locales. La organización invita a disfrutar desde temprano, con el espíritu de una fiesta popular donde se mezclan el canto, el baile y la comunidad.
Tunay está integrado por Martín Arco, Santiago De los Ríos y Benjamín Kalnay; celebran este año una década de trayectoria. “Estamos súper felices de volver. Hacía mucho que no veníamos por San Miguel ni por Yerba Buena, y la gente nos escribía mucho por redes preguntando cuándo tocábamos acá”, contaron los músicos en LA GACETA Central.
Su propuesta fusiona el folklore andino con ritmos chaqueños, manteniendo una raíz fuertemente cultural y jujeña. “Venimos del folklore andino: charango, quenas, zampoñas. Tenemos influencias de grupos como Los Kjarkas o Los Tekis, pero también fusionamos con chamamé y otros estilos argentinos”, explicaron.
El nombre del grupo refleja su esencia ya que Tunay significa la noche alegre en quechua. “Eso queremos transmitir: alegría, energía, baile y conexión con nuestras raíces”, afirman.
Auge del folklore
En la peña de Los Puesteros, el grupo promete un repertorio lleno de energía. “Queremos que la gente baile y se olvide por un rato de los problemas. Vamos a repasar temas de nuestros dos discos, nuestras guarachas, chamamés y canciones nuevas”, adelantaron.
“Tocando el Fundo” no sólo es una celebración del folklore, también es un motor cultural y turístico que impulsa el movimiento en la zona de Yerba Buena. Parte de la recaudación será destinada al Centro de Desarrollo Infantil La Gruta, reforzando el compromiso solidario que acompaña al festival desde sus primeras ediciones.
“La venta viene muy bien y la gente siempre nos acompaña. Las Cañas está acostumbrado a recibir eventos de primer nivel, y eso también marca la diferencia”, concluyó Trejo. Los tickets tienen 25% de descuento para socios de Club LA GACETA para que nadie se quede afuera.