Cartas de lectores: La verdadera ceguera
Hace 6 Hs

No fueron unas pocas “pensiones truchas”: se trata de un masivo acto de corrupción, realizado a lo largo y ancho del país, organizado desde la cúpula del poder, con la necesaria participación, directa o indirecta, de numerosos funcionarios, legisladores, concejales, punteros, etc., del colectivo peronista. Era de común conocimiento, particularmente en Tucumán teníamos un gobernador médico que no podía ignorar esto. Entonces se incubó la desfinanciación del sistema de asistencia a los verdaderos discapacitados. Ante esto, el lector Lobo Aragón (carta del 30/10), a pesar de ser asesor de la Legislatura, decide ignorar el tema y no tratar de encontrarle una solución ante los legisladores, muchos de ellos cómplices (por acción u omisión). Por los graves problemas que sufren los verdaderos discapacitados, con todo respecto le aconsejaría al asesor Lobo Aragón: ocúpese del problema estructural; eso sería mucho más positivo que sus floridas cartas con reflexiones sobre la ceguera de Borges.

Luis Ovidio Pérez Cleip                          

luisperezcleip@gmail.com

