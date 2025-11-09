La fórmula secreta del bienestar después de los 70: el entrenamiento que no puede faltar

Equilibrio

Cumple un papel clave en la prevención de caídas, uno de los principales riesgos en la vejez. Actividades como el yoga, el pilates o el taichí mejoran la coordinación y la conciencia corporal, fortaleciendo los músculos estabilizadores. También pueden incluirse ejercicios sencillos como pararse en un solo pie, caminar en línea recta o practicar desplazamientos laterales. En este caso, la constancia importa más que la intensidad: entrenar el equilibrio a diario mejora la seguridad y la confianza al moverse.