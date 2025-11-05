Secciones
EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: el oficial bajó por segunda rueda consecutiva y terminó a $1.475 en el Banco Nación

La divisa anotó un retroceso de $10 y se alejó de la banda de flotación. A cuánto operó el MEP y CCL.

MERCADO CAMBIARIO. El dólar oficial volvió a bajar este miércoles 5 de noviembre. MERCADO CAMBIARIO. El dólar oficial volvió a bajar este miércoles 5 de noviembre.
Hace 2 Hs

El dólar oficial registró este miércoles su segunda baja consecutiva, alejándose en el segmento mayorista del techo de la banda de flotación. En el Banco Nación (BNA) la divisa finalizó a $1.475 para la venta, marcando una baja de $10 en comparación con el martes.

De acuerdo con el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), la moneda estadounidense cerró a $1.423,83 para la compra y $1.476,48 para la venta.

A nivel mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.443 para la compra y $1.452 para la venta, lo que representa un retroceso de $2 respecto de la jornada anterior.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cayó 0,9% a $1.482,68, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 0,7% y se ubicó en $1.503,22.

En tanto, el dólar "blue" también acompañó la tendencia bajista y cerró a $1.440 para la venta.

Carlos Melconian cuestionó la política económica y advirtió sobre los desafíos hacia 2026

El economista Carlos Melconian volvió a expresar críticas hacia la conducción económica del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre los desafíos que enfrentará el programa oficial de cara a 2026, especialmente en materia cambiaria y de política monetaria. 

El ex presidente del Banco Nación puso en duda la sostenibilidad del actual esquema de administración del dólar y señaló la falta de definiciones claras sobre el rumbo futuro.

“Acá no hay más conejos de la galera, el 9 de septiembre apareció el rey de los conejos del planeta Tierra (día de la confirmación del swap por U$S20.000 millones con el Tesoro de EEUU). ¿Qué conejo de la galera querés después de (Scott) Bessent?“, ironizó Melconian. “Un tipo que te dice ‘no te calientes, si hay que vender, vendo yo; me encanta el peso y después veo cómo hacemos’. Qué conejo queda después de eso? Inventate otro animal, porque con eso no hay más”, agregó en una entrevista con radio Con Vos de Buenos Aires.

El economista también remarcó la necesidad de definir un plan de pagos de deuda en dólares y un calendario de acumulación de divisas, al considerar que ese es “el error mayúsculo que tuvo la política cambiaria posacuerdo con el Fondo”.

Melconian dedicó parte de sus declaraciones a cuestionar la estrategia fiscal y monetaria del gobierno libertario. Señaló las dudas sobre cómo continuará “la licuadora” y sobre las decisiones que tomará el equipo económico con respecto a la tasa de interés, que según dijo “profundizó la paralización de la economía”.

“Diría que en los próximos 15 días debiera haber novedades sobre la política monetaria, no puede continuar en estos términos”, afirmó.

Asimismo, lanzó una crítica directa al ministro de Economía, Luis Caputo, al referirse al manejo del tipo de cambio. “Supongo que en algún momento tiene que haber novedades, más allá de frases sueltas como ‘con $1500 estoy cómodo’”, señaló, en alusión a expresiones recientes del titular del Palacio de Hacienda.

En su análisis, Melconian consideró que el actual régimen de bandas de flotación cambiaria muestra límites y que el modelo implementado hasta el momento no ha permitido la acumulación de reservas, uno de los principales objetivos económicos del Gobierno nacional.

Temas Javier Milei El DólarTucumánLuis CaputoSantiago Bausili
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar hoy: tras las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial cayó $40 en la semana

Dólar hoy: tras las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial cayó $40 en la semana

El dólar blue y el oficial cerraron a la baja: ¿a cuánto se vendieron en Tucumán hoy 29 de octubre?

El dólar "blue" y el oficial cerraron a la baja: ¿a cuánto se vendieron en Tucumán hoy 29 de octubre?

Las acciones argentinas extienden su racha alcista en Wall Street en el debut del nuevo gabinete

Las acciones argentinas extienden su racha alcista en Wall Street en el debut del nuevo gabinete

Dólar hoy: el oficial registró un incremento de $5 y terminó a $1.465 para la venta en el Banco Nación

Dólar hoy: el oficial registró un incremento de $5 y terminó a $1.465 para la venta en el Banco Nación

El dólar oficial registró una caída de $15: ¿a cuánto se vendió en la city tucumana?

El dólar oficial registró una caída de $15: ¿a cuánto se vendió en la city tucumana?

Lo más popular
UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán
1

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
2

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital
3

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán
4

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos
5

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
6

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Más Noticias
Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

El Primer Simposio de Mercado de Capitales del NOA se realizará hoy en Tucumán

El Primer Simposio de Mercado de Capitales del NOA se realizará hoy en Tucumán

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Comentarios