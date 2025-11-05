El Central reduce la tasa de interés y busca consolidar la tendencia a la baja del costo del dinero

El Banco Central (BCRA) dispuso este martes una nueva reducción de la tasa de interés, que pasó del 25% al 22% nominal anual (TNA) en las operaciones simultáneas de BYMA, el mecanismo que actualmente utiliza la entidad para absorber pesos del mercado. La medida apunta a mantener la línea de relajamiento monetario iniciada en los últimos meses y a acompañar la baja general de los rendimientos financieros.