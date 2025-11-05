Secciones
El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró mejoras urbanas en Banda del Río Salí

Las obras beneficiarán directamente a cientos de familias de la zona, fortaleciendo la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Hace 13 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles la inauguración de obras de infraestructura y embellecimiento urbano en el Barrio 260 y el Boulevard Reina de la Paz, en Banda del Río Salí, que incluyen pavimento, desagües, iluminación y nuevos espacios recreativos. Las mejoras beneficiarán directamente a cientos de familias de la zona, fortaleciendo la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Obras que transforman la ciudad

Durante el acto, Jaldo presentó el nuevo boulevard con canchas de tejo, bancos, caminerías, alumbrado público y áreas verdes. Estas intervenciones se suman a la pavimentación de calles en distintos sectores del municipio.

“Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de estar a la par de la gente y llegar a cada municipio y comuna. A pesar de las dificultades económicas del país, Tucumán sigue avanzando”, afirmó el gobernador.

Las obras contemplan 18 cuadras de adoquines —equivalentes a 8.400 m²—, 570 metros de cordón cuneta, desagües pluviales y rejillas de captación. Además, se instalaron cámaras de monitoreo para reforzar la seguridad.

Un espacio para la comunidad

En el Boulevard Reina de la Paz, los trabajos incluyeron la construcción de caminerías, la colocación de bancos, juegos infantiles, merenderos, cestos, luminarias y una cancha de tejo. También se sumaron áreas de parquización, un tótem identificatorio y una parada conectada para transporte público.

Jaldo destacó la importancia de generar espacios inclusivos y recreativos, especialmente para los adultos mayores.

“Ellos ya dieron todo por sus familias y merecen disfrutar de estos lugares”, subrayó.

Una gestión que llega a todos los tucumanos

El gobernador reafirmó su compromiso de gobernar “sin distinción de color político”, llegando a los 19 municipios y 93 comunas rurales de Tucumán.

“Nuestro objetivo es cuidar a todos los tucumanos, vivan donde vivan”, enfatizó.

En el acto participaron el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; los diputados Agustín Fernández y Gladys Medina; legisladores provinciales, autoridades municipales y vecinos de la zona.

Monteros destacó la labor del equipo provincial y el acompañamiento ciudadano:

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos guía con tesón y compromiso. Estas obras reflejan el trabajo conjunto de la Provincia, los municipios y la comunidad”.

Voces del barrio

Los vecinos celebraron la inauguración y destacaron los beneficios de las nuevas obras.

Noemí Valdés agradeció la creación del merendero:

“Es un lugar de encuentro muy lindo. Las cámaras que instalaron nos dan más tranquilidad”.

Susana Cabrera valoró los espacios recreativos:

“Esta obra es muy importante para los adultos mayores. La cancha la pedíamos hace tiempo y hoy es una realidad”.

María Ester resaltó el valor comunitario del boulevard:

“El tejo une, es terapéutico y nos invita a compartir. El boulevard cambió la vida del barrio”.

“La Banda del Río Salí la hacemos entre todos”

El intendente Gonzalo Monteros destacó el impacto de las obras en la transformación urbana:

“Hoy celebramos que calles de tierra se convirtieron en pavimento y terrenos abandonados en espacios de encuentro con árboles, juegos e iluminación”.

Además, aseguró que la gestión continuará con nuevas mejoras:

“La transformación seguirá barrio por barrio, calle por calle y plaza por plaza, con el apoyo del gobernador Jaldo”.

