El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró mejoras urbanas en Banda del Río Salí

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles la inauguración de obras de infraestructura y embellecimiento urbano en el Barrio 260 y el Boulevard Reina de la Paz, en Banda del Río Salí, que incluyen pavimento, desagües, iluminación y nuevos espacios recreativos. Las mejoras beneficiarán directamente a cientos de familias de la zona, fortaleciendo la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.