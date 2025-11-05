Secciones
Jujuy: un can antinarcóticos detectó cocaína y marihuana escondidas en el tanque de combustible de un auto

Un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 34 terminó con el hallazgo de más de 14 kilos de droga ocultos en el tanque de combustible de un automóvil que se dirigía hacia San Miguel de Tucumán.

El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 1.212, cuando efectivos de la Sección “Chalicán” y Sección “Núcleo” del Escuadrón 60 “San Pedro”, de Jujuy, detuvieron la marcha de un Volkswagen Suran. Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Lev” reaccionó de forma exaltada ante el vehículo, lo que alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de estupefacientes.

A partir de esa señal, los uniformados realizaron un control más minucioso y detectaron paquetes escondidos dentro del tanque de combustible. Al ser extraídos, los 14 envoltorios fueron sometidos a las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la presencia de cocaína y marihuana.

En total, se secuestraron 8 kilos 604 gramos de cocaína y 6 kilos 230 gramos de cannabis sativa.

El conductor, un hombre mayor de edad que viajaba con destino a la ciudad de San Miguel de Tucumán, fue detenido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La Unidad Fiscal Federal de Jujuy intervino en el caso, disponiendo el secuestro tanto de la droga como del vehículo utilizado para el transporte.

