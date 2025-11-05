Jujuy: un can antinarcóticos detectó cocaína y marihuana escondidas en el tanque de combustible de un auto

El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 1.212, cuando efectivos de la Sección “Chalicán” y Sección “Núcleo” del Escuadrón 60 “San Pedro”, de Jujuy, detuvieron la marcha de un Volkswagen Suran. Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Lev” reaccionó de forma exaltada ante el vehículo, lo que alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de estupefacientes.