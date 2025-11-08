Secciones
SociedadActualidad

¿Qué bichos podes ahuyentar si pones menta en las ventanas de tu casa?

Existe un método natural y casero muy útil para mantenerlos alejados.

¿Qué bichos podes ahuyentar si pones menta en las ventanas de tu casa?
Hace 7 Hs

Con la llegada del calor, es habitual que distintas clases de arañas aparezcan en varios rincones de la casa. Si bien la mayoría son inofensivas para las personas, su presencia resulta molesta. Estos arácnidos varían desde los ejemplares más pequeños hasta aquellos con patas largas.

Truco casero viral: para qué sirve envolver los extremos de las bananas con papel film

Existe un método natural y casero muy útil para mantenerlas alejadas: colocar menta en ventanas y puertas. La eficacia de este truco reside en el aroma intenso de la planta. Este olor funciona como una barrera natural que repele a las arañas.

La menta ayuda a alejar bichos: ¿por qué?

El aroma de la menta resulta muy desagradable para las arañas, por lo cual prefieren buscar refugio en otros lugares de la casa. Quienes utilizaron este método aseguran que la planta también ahuyenta mosquitos, hormigas y algunas cucarachas. Esto convierte a la menta en un repelente natural multifuncional.

Los aceites esenciales de la menta contienen compuestos que interfieren con el sentido de orientación de los insectos. Estos elementos los mantienen alejados de cualquier espacio donde se percibe la fragancia intensa. Por ello, usar ramitas frescas o preparar un spray casero permite proteger puertas, ventanas y zócalos de manera totalmente natural.

Cómo usar la menta para proteger tu casa 

Coloca hojas o ramitas frescas de menta en aquellos lugares donde sueles notar la presencia de bichos. Recuerda renovar la menta cada siete días para asegurar que el aroma mantenga su intensidad. Como alternativa, puedes preparar un spray con agua y aceite esencial de menta para aplicar en zócalos, ventanas y puertas.

Este método resulta una opción económica, totalmente ecológica y segura para niños y mascotas. A diferencia de los insecticidas químicos, no representa ningún riesgo. Además, este truco deja un perfume muy fresco y agradable en todo el ambiente de la casa.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Comentarios