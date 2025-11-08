¿Qué bichos podes ahuyentar si pones menta en las ventanas de tu casa?

Con la llegada del calor, es habitual que distintas clases de arañas aparezcan en varios rincones de la casa. Si bien la mayoría son inofensivas para las personas, su presencia resulta molesta. Estos arácnidos varían desde los ejemplares más pequeños hasta aquellos con patas largas.
Existe un método natural y casero muy útil para mantenerlas alejadas: colocar menta en ventanas y puertas. La eficacia de este truco reside en el aroma intenso de la planta. Este olor funciona como una barrera natural que repele a las arañas.
La menta ayuda a alejar bichos: ¿por qué?
El aroma de la menta resulta muy desagradable para las arañas, por lo cual prefieren buscar refugio en otros lugares de la casa. Quienes utilizaron este método aseguran que la planta también ahuyenta mosquitos, hormigas y algunas cucarachas. Esto convierte a la menta en un repelente natural multifuncional.
Los aceites esenciales de la menta contienen compuestos que interfieren con el sentido de orientación de los insectos. Estos elementos los mantienen alejados de cualquier espacio donde se percibe la fragancia intensa. Por ello, usar ramitas frescas o preparar un spray casero permite proteger puertas, ventanas y zócalos de manera totalmente natural.
Cómo usar la menta para proteger tu casa
Coloca hojas o ramitas frescas de menta en aquellos lugares donde sueles notar la presencia de bichos. Recuerda renovar la menta cada siete días para asegurar que el aroma mantenga su intensidad. Como alternativa, puedes preparar un spray con agua y aceite esencial de menta para aplicar en zócalos, ventanas y puertas.
Este método resulta una opción económica, totalmente ecológica y segura para niños y mascotas. A diferencia de los insecticidas químicos, no representa ningún riesgo. Además, este truco deja un perfume muy fresco y agradable en todo el ambiente de la casa.