¿Qué bichos podes ahuyentar si pones menta en las ventanas de tu casa?

La menta ayuda a alejar bichos: ¿por qué?

El aroma de la menta resulta muy desagradable para las arañas, por lo cual prefieren buscar refugio en otros lugares de la casa. Quienes utilizaron este método aseguran que la planta también ahuyenta mosquitos, hormigas y algunas cucarachas. Esto convierte a la menta en un repelente natural multifuncional.