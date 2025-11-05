Perú: descubren dos nuevas especies de ranas andinas en los “bosques enanos” del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén

Importancia del hallazgo para la ciencia

La investigación no solo amplía el catálogo de anfibios andinos, sino que también refuerza el papel del Perú como uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta. Los científicos esperan que este descubrimiento impulse nuevas políticas de conservación y más estudios en zonas montañosas de difícil acceso, donde aún podrían ocultarse especies desconocidas.