Perú: descubren dos nuevas especies de ranas andinas en los “bosques enanos” del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén

Investigadores de Perú descubrieron dos nuevas especies de ranas andinas en una zona poco explorada del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, en la región de Pasco. Los ejemplares fueron identificados tras meses de análisis morfológicos y genéticos, cuyos resultados se publicaron en la revista científica PeerJ.
El hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de los Andes centrales y subraya la necesidad de fortalecer la protección de los llamados “bosques enanos”, ecosistemas frágiles que solo existen a gran altitud y que mantienen condiciones únicas de humedad y temperatura.
Cómo se descubrieron las nuevas especies
El equipo científico, liderado por Pablo Venegas, de Rainforest Partnership y el Instituto Peruano de Herpetología, recorrió sectores húmedos y fríos del parque donde la vegetación es baja y densa. Allí hallaron dos ranas terrestres desconocidas del género Phrynopus, un grupo de anfibios endémicos de los Andes.
Los especialistas trabajaron junto a Luis Alberto García Ayachi, Lesly Luján, Vilma Durán y Ana Motta (University of Kansas), quienes realizaron los análisis genéticos y confirmaron que ambas especies pertenecen al mismo género, aunque no comparten un linaje directo.
Dos ranas con historias evolutivas distintas
El estudio describió a las especies como Phrynopus manuelriosi y Phrynopus melanoinguinis.
Phrynopus manuelriosi es de tamaño mediano, con tubérculos en párpados, talones y a lo largo del tarso, y una coloración roja en las ingles y muslos.
Phrynopus melanoinguinis, en cambio, carece de tubérculos y se distingue por una llamativa coloración negra en la ingle y en la parte interna de las patas traseras, un rasgo que inspiró su nombre (del griego melas, negro, e inguina, ingle).
Según los investigadores, “las dos nuevas especies no se recuperaron como especies hermanas cercanas”, lo que sugiere trayectorias evolutivas distintas dentro de un mismo grupo andino.
Un tesoro biológico en peligro
Ambas especies fueron encontradas a 3.280 metros sobre el nivel del mar, en el sector Santa Bárbara del parque. Su distribución limitada las hace especialmente vulnerables ante los cambios ambientales y la pérdida de hábitat.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó que el hallazgo demuestra cómo los bosques enanos de la Cordillera de Yanachaga actúan como refugios de biodiversidad única y aún poco documentada.
“Existe una urgente necesidad de proteger eficazmente estos ecosistemas, que albergan una gran cantidad de especies endémicas”, señaló el organismo.
Nombres con homenaje y significado
El nombre Phrynopus manuelriosi rinde homenaje al ingeniero forestal Manuel Ríos, por su aporte a la creación de áreas naturales protegidas en el Perú y su apoyo a la investigación científica.
Por su parte, Phrynopus melanoinguinis hace referencia a su distintiva coloración negra en la ingle, uno de los rasgos más característicos del ejemplar.
Importancia del hallazgo para la ciencia
La investigación no solo amplía el catálogo de anfibios andinos, sino que también refuerza el papel del Perú como uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta. Los científicos esperan que este descubrimiento impulse nuevas políticas de conservación y más estudios en zonas montañosas de difícil acceso, donde aún podrían ocultarse especies desconocidas.