Cuándo y cómo cobrarán las autoridades de mesa que trabajaron en las elecciones de octubre

El monto asciende a $40.000, con un adicional igual para quienes hicieron la capacitación.

Hace 24 Min

La Cámara Nacional Electoral brindó detalles sobre el pago a las autoridades de mesa que cumplieron funciones durante las elecciones del pasado 26 de octubre.

Según se informó, actualmente se está realizando la carga de datos de las personas que no asistieron a votar y de aquellas que cumplieron funciones el día de los comicios, tanto las designadas oficialmente como las que reemplazaron a autoridades ausentes.

Una vez concluida esa etapa administrativa, el proceso de pago comenzará en un plazo estimado de entre 30 y 40 días. La información sobre la fecha exacta de cobro será notificada por correo electrónico a través del Correo Argentino, indicaron las autoridades.

Según se precisó, quienes cumplieron su función el domingo 26 de octubre recibirán un pago de $40.000. En tanto, aquellos que además realizaron la capacitación previa percibirán un adicional del mismo monto, alcanzando un total de $80.000.

El cobro podrá realizarse en forma presencial o mediante transferencia bancaria, en caso de que los beneficiarios hayan registrado oportunamente un CBU para la acreditación.

