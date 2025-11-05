Graneros y Tucumán Central definirá al segundo finalista del Anual de la Liga Tucumana

Este jueves, desde las 16.30 y en cancha de San Martín, Deportivo Graneros y Tucumán Central disputarán una semifinal cargada de historia, presión y promesas de un final abierto. El que avance jugará la final del Anual de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol contra Concepción FC. Pero no sólo estará en juego el título: el finalista se asegurará además el pasaporte al Regional Federal Amateur 2026.
Graneros llega con el envión del 4 a 0 sobre Unión del Norte, mientras que Tucumán Central viene de superar por 3 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes.
Ambos equipos se conocen bien. Hace apenas unos días se vieron las caras por el Regional y empataron 1 a 1, lo que deja abierta cualquier previsión. En caso de igualdad en los 90' reglamentarios, la serie se definirá por penales.
La semifinal tendrá ausencias importantes. En estas instancias liguistas no podrán participar los refuerzos del Regional, por lo que Francisco Gramajo (Tucumán Central) y Adriano Romero (Graneros) quedan descartados, ambos habitualmente titulares. Además, el conjunto del sur tampoco contará con uno de su goleador, Brahian Collantes, que cumplirá su segunda fecha de suspensión.
El historial marca que ninguno de los dos ha sido campeón desde la creación de la Liga en 1977. Graneros disputó las finales de 2022 y 2023, cayendo en ambas ocasiones contra Juventud Unida. Para Tucumán Central, ascendido la temporada pasada, esta semifinal representa su avance más importante. En 2023 llegó hasta cuartos de final, en donde también fue eliminado por los "Julianos".
Los dos planteles figuran entre los de mayor presupuesto en el torneo, reforzados y con nombres de experiencia. En el “Rojo” de Villa Alem, Walter Arrieta apuesta a la dupla ofensiva formada por Bruno Medina y Diego Velardez. Del otro lado, Mario Suárez cuenta con la capacidad goleadora de Benjamín Ruiz Rodríguez, que desde su llegada desde Unión Simoca no ha dejado de convertir.
En los arcos asoma otro duelo interesante: Daniel Moyano y Pablo Lencina, dos arqueros con trayectoria en este tipo de instancias. Con antecedentes parejos, planteles competitivos y una historia que todavía no conoce la vuelta olímpica, Graneros y Tucumán Central llegan con la obligación de escribir su propia página.
Por nombres, antecedentes y lo que hay en juego, se espera una tarde intensa en La Ciudadela, con final para el infarto y un premio mayor: la chance de pelear el título y un boleto asegurado al próximo Regional. (Producción periodística: Carlos Oardi)