Graneros y Tucumán Central definirá al segundo finalista del Anual de la Liga Tucumana

Este jueves, desde las 16.30 y en cancha de San Martín, Deportivo Graneros y Tucumán Central disputarán una semifinal cargada de historia, presión y promesas de un final abierto. El que avance jugará la final del Anual de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol contra Concepción FC. Pero no sólo estará en juego el título: el finalista se asegurará además el pasaporte al Regional Federal Amateur 2026.