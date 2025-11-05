La Provincia y el CFI entregaron créditos productivos por $2.000 millones a 16 empresas tucumanas

Por su parte, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, valoró la entrega de avales como una herramienta de fortalecimiento del tejido productivo provincial. “Se otorgaron avales por cerca de 1.900 millones de pesos. La Provincia viene entregando hasta hoy alrededor de 4.500 millones. Estos son fondos que el Estado podría usar, pero el gobernador decidió destinarlos al sector privado. Son créditos con tasas accesibles que permiten a las pymes realizar inversiones, ampliar su capital de trabajo y mejorar su flujo de fondos”, señaló.