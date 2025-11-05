Pagan más de $3 millones por un billete argentino de $100: el insólito error de impresión

Un simple billete de $100 con la imagen de Julio Argentino Roca se convirtió en una codiciada rareza en el mundo de la numismática. La razón detrás de su valor es un error de impresión muy específico: un faltante de tinta en el número 100 ubicado en la esquina superior izquierda.
Este defecto capturó el interés de los coleccionistas, quienes están dispuestos a pagar cifras extraordinarias. De hecho, se sabe que por conseguir esta pieza única, los aficionados ofrecen hasta $3.000.000, superando con creces su valor nominal.
Qué es la numismática y por qué es importante
La numismática es el estudio y la colección de monedas, billetes y otros objetos vinculados al sistema monetario. Este campo permite analizar el diseño, los materiales y los errores en las piezas que las convierten en verdaderas joyas de colección.
En el caso de los billetes argentinos, algunos ejemplares se destacan por errores de impresión que generan gran interés en el mercado de coleccionistas. Este fenómeno no solo incrementa el valor de estas piezas, sino que también despierta curiosidad sobre el mundo del coleccionismo.
Qué tener en cuenta si querés vender o comprar
Si encontraste un billete de $100 con esta falla, es importante verificar su autenticidad antes de venderlo. Consultá con expertos en numismática o accedé a plataformas confiables para asegurarte de obtener un precio justo.
Por otro lado, si te interesa ingresar al mundo del coleccionismo, considerá que las piezas más valiosas suelen tener características específicas que las diferencian del resto. Los errores de impresión son solo una de las muchas variantes que pueden incrementar su valor.