Tragedia en Filipinas: al menos 90 muertos y miles de evacuados por el tifón Kalmaegi

Por lo menos 90 personas murieron y cientos de miles debieron abandonar sus hogares tras el paso del tifón Kalmaegi, que azotó el centro de Filipinas con lluvias torrenciales, vientos de hasta 180 kilómetros por hora e inundaciones que sumergieron pueblos enteros en la isla de Cebú, la segunda más poblada del país.
El fenómeno meteorológico, conocido localmente como “Tino”, se convirtió en una de las tormentas más destructivas del año, dejando tras de sí un panorama devastador y cortes generalizados de energía y comunicaciones.
“Las ciudades grandes fueron las más golpeadas (por inundaciones), las zonas más urbanizadas”, informó Rafaelito Alejandro, subdirector de la Defensa Civil, en diálogo con una radio local.
Un portavoz de la provincia de Cebú, la más golpeada, confirmó que se recuperaron 35 cuerpos en un poblado costero inundado, elevando el saldo provincial a 76 muertos. La Defensa Civil nacional había reportado previamente 17 víctimas en otras regiones, lo que elevó el total a 93 fallecidos.
La mayoría de las víctimas se concentraron en Cebú, donde 39 personas perdieron la vida, según precisó Ainjeliz Orong, responsable provincial de información. Otras cinco muertes se registraron en las islas cercanas de Leyte y Bohol, incluyendo la de un anciano que se ahogó en su casa y la de un hombre aplastado por un árbol.
“El agua subió muy rápido. Para las cuatro de la mañana ya era incontrolable, la gente no podía salir de sus casas”, relató Don del Rosario, un joven de 28 años que logró refugiarse en un techo en la ciudad de Cebú.
Las imágenes difundidas por medios locales y la Cruz Roja Filipina mostraron calles convertidas en ríos, vehículos flotando y casas sumergidas hasta los techos. En la localidad costera de Liloan, al norte de la capital provincial, los rescatistas usaron botes para evacuar familias atrapadas.
“Hemos recibido muchas llamadas de personas pidiendo ser rescatadas de sus techos, pero es imposible llegar. Hay autos flotando y escombros por todas partes”, advirtió Gwendolyn Pang, secretaria general de la Cruz Roja Filipina.
Escenas de caos y una situación “sin precedentes”
Entre las imágenes más virales de las últimas horas, destaca un video grabado en Cebú donde se observa a una enorme serpiente, aparentemente una pitón, desplazándose por las calles inundadas y trepando los techos. Las autoridades instaron a la población a cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de animales.
La gobernadora Pamela Baricuatro calificó la emergencia como “sin precedentes”. “Esperábamos que los vientos fueran lo más peligroso, pero es el agua lo que realmente pone en riesgo a nuestra gente”, escribió en redes sociales. “Las inundaciones son devastadoras”.
Según la meteoróloga estatal Charmagne Varilla, la región recibió 183 milímetros de lluvia en solo 24 horas, superando ampliamente el promedio mensual. El exceso de precipitaciones desbordó ríos y arrastró contenedores, camiones y vehículos por las calles de la ciudad portuaria, consignó el diario La Nación.
Evacuaciones masivas y rescates a contrarreloj
Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de casi 400.000 personas en las provincias centrales y orientales del archipiélago, incluyendo zonas del sur de Luzón y del norte de Mindanao. “Los operativos se concentraron en las áreas costeras más expuestas a las marejadas ciclónicas, que alcanzaron hasta tres metros de altura”, confirmó Alejandro.
El tifón Kalmaegi tocó tierra a primera hora del martes, debilitándose gradualmente mientras atravesaba las islas Visayas rumbo al mar de China Meridional, aunque sus vientos sostenidos de 130 km/h y ráfagas de hasta 180 mantuvieron la alerta máxima durante toda la jornada.