La difícil decisión que evalúa Scaloni con una figura de la Selección para el amistoso ante Angola

La Selección Argentina cerrará su 2025 con una última escala internacional: un amistoso frente a Angola el próximo viernes 14 de noviembre. En ese contexto, Lionel Scaloni evalúa realizar cambios importantes en la lista y dejar afuera a una de sus piezas más reconocidas, en busca de dar rodaje a nuevos futbolistas.
La idea del entrenador es utilizar este compromiso para observar variantes y evitar riesgos con los jugadores más cargados. Por eso, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez no estaría entre los convocados. De acuerdo con TyC Sports, la intención es fomentar la competencia interna y probar alternativas en el arco de cara al próximo Mundial.
El duelo ante Angola se disputará en el marco de una gira que comenzará en España, donde el plantel se concentrará antes de viajar a Luanda. Allí, el vigente campeón del mundo participará del partido que conmemora el 50° aniversario de la independencia del país africano. El encuentro está pautado para las 13.
La AFA recibió múltiples propuestas de federaciones interesadas en enfrentar al conjunto albiceleste, pero solo Angola aceptó las exigencias económicas. El acuerdo incluye un pago estimado en 12 millones de dólares y una cláusula particular: la presencia de Lionel Messi durante algunos minutos del juego, como condición para asegurar la venta total del estadio, que cuenta con 48.000 localidades.
Rotación y nuevos nombres para cerrar el año
Scaloni aún no confirmó la lista final, pero se espera que aparezcan caras nuevas en todas las líneas. La ausencia del “Dibu” no implica una ruptura, sino una estrategia para ensayar con otros arqueros y mantener la motivación del grupo. Con Messi como único confirmado, el amistoso servirá para cerrar un año exigente y seguir proyectando el camino hacia 2026.