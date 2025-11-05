Secciones
Seguridad

Un alumno atacó con agua hirviendo a un preceptor en Córdoba

El docente del colegio San Buenaventura recibe asistencia psicológica y aún no volvió a dar clases. El alumno fue sancionado.

Un alumno atacó con agua hirviendo a un preceptor en Córdoba
Hace 13 Min

Un grave episodio de violencia escolar ocurrió en el colegio San Buenaventura, de la provincia de Córdoba, donde un alumno arrojó agua hirviendo a su preceptor durante una jornada de clases.

El ataque provocó lesiones leves en el docente, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico y aún no retomó sus tareas en la institución.

El hecho ocurrió la semana pasada, pero recién se conoció públicamente en las últimas horas, luego de que las autoridades del colegio emitieran un comunicado oficial para aclarar la situación y pedir respeto hacia los involucrados.

El alumno fue suspendido y cambiará de división

Según confirmaron fuentes del establecimiento, el estudiante fue suspendido y deberá ser reubicado en otra división.

El colegio, perteneciente a la Orden Franciscana, informó que se encuentra trabajando “institucionalmente con las partes involucradas y con todos los actores de la comunidad educativa”.

La dirección del colegio San Buenaventura también pidió prudencia y responsabilidad a los medios y a las familias, recordando que se trata de un menor de edad protegido por la Ley 26.061, que impide divulgar datos o imágenes que permitan su identificación.

“Nos encontramos muy movilizados y ocupados en cuidar a cada uno de los miembros de nuestra escuela”, señala el comunicado.

“Pedimos respeto hacia toda la comunidad educativa, que afronta con dolor y profesionalidad este episodio y continúa con su tarea educativa con normalidad”.

Apoyo al preceptor y pedido de paz

Este martes, la escuela amaneció con carteles en apoyo al preceptor pegados en la entrada del edificio.

Desde la institución destacaron que el suceso “es una oportunidad para renovar, como enseñaba San Francisco, el camino de la paz y el bien”.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Congreso de PLaNEA: el desafío que llevan adelante 101 escuelas tucumanas para transformar el secundario

Congreso de PLaNEA: el desafío que llevan adelante 101 escuelas tucumanas para transformar el secundario

Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
2

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
3

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
4

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
5

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Recuerdos fotográficos: 1991. El amargo debut de las “Azúcar Moreno” en Tucumán
6

Recuerdos fotográficos: 1991. El amargo debut de las “Azúcar Moreno” en Tucumán

Más Noticias
Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Condenan a una banda que robaba camionetas

Condenan a una banda que robaba camionetas

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Comentarios