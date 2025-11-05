La Quinta Agronómica vibra con acentos de toda la región en el mayor evento científico de la UNT

En la Quinta Agronómica, que alberga varias facultades de la UNT, se presentan alrededor de 900 trabajos científicos a lo largo de tres jornadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad, Gustavo Santamarina, destacó la magnitud del evento. “Es el evento del año para la Universidad Nacional de Tucumán. Nos visitan unos 900 estudiantes más los profesores responsables de cada comitiva. Las presentaciones abarcan investigaciones de grado y posgrado, algunas finalizadas y otras en curso”.