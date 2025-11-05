Secciones
La Quinta Agronómica vibra con acentos de toda la región en el mayor evento científico de la UNT

Más de 1.200 jóvenes investigadores de siete países participan del encuentro organizado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se transformó esta semana en el epicentro regional del conocimiento y la diversidad cultural. Rodeados de voces en distintos idiomas, miles de jóvenes investigadores de América del Sur participan del Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), que reúne a delegaciones de 51 universidades públicas de siete países: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Colombia.

En la Quinta Agronómica, que alberga varias facultades de la UNT, se presentan alrededor de 900 trabajos científicos a lo largo de tres jornadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad, Gustavo Santamarina, destacó la magnitud del evento. “Es el evento del año para la Universidad Nacional de Tucumán. Nos visitan unos 900 estudiantes más los profesores responsables de cada comitiva. Las presentaciones abarcan investigaciones de grado y posgrado, algunas finalizadas y otras en curso”.

Los trabajos se agrupan en cuatro ejes temáticos: Ciencias Exactas, Ciencias de la Salud, Humanidades e Interdisciplinarias. Tucumán participa con 60 investigaciones. “La asociación busca incentivar la investigación dentro de las universidades públicas y que los jóvenes demuestren el impacto que tienen sus estudios en la comunidad”, agregó el funcionario.

Desde el Grupo Montevideo, Juan Manuel Sotelo, coordinador de cooperaciones científicas, subrayó la importancia del intercambio regional. “Este espacio busca que los jóvenes tengan su primera oportunidad de presentar sus trabajos y generar redes con profesores experimentados. Hoy el mundo está globalizado, y la cooperación entre países del sur potencia la ciencia aplicada y el desarrollo local”.

captura de video captura de video

Sotelo resaltó que las jornadas son abiertas al público y que los trabajos ya pasaron por evaluaciones en sus universidades de origen. “Cualquier persona interesada puede asistir. Es un espacio libre para escuchar y aprender”, explicó.

Entre las delegaciones más numerosas está la de Brasil, con estudiantes de la ciudad de Goiânia, en el centro del país. Uno de ellos, estudiante de Ingeniería Informática, compartió entre risas su primera experiencia tucumana. “Probé el sánguche de milanesa y me encantó, aunque el sanduchero me puso picante sin avisar”, contó entre risas.

Su compañera, María Eduarda, presentará una investigación sobre turismo en la tercera edad y afroturismo. “Mi trabajo analiza cómo las personas resignifican su vida después de la jubilación. La tercera edad no es una pausa, es una oportunidad para descubrir nuevas experiencias”, señaló.

El encuentro no solo se percibe en los pasillos y carpas de la Quinta Agronómica. Banderas de distintos países ondean entre mochilas, carteles y risas. “Se parece mucho a mi región de Brasil, pero la gente aquí es muy amable. Me siento como en casa”, agregó María Eduarda.

Incluso los docentes tucumanos celebraron el espíritu del evento. El profesor Ricardo Bocos reflexionó sobre el verdadero sentido de ser “joven investigador”. “No tiene que ver con la edad sino con el espíritu. Hay quienes comienzan a los 20 y otros a los 50. Lo importante es el proceso y la posibilidad que brinda la universidad pública de investigar y compartir conocimiento”.

Durante tres días, la UNT será un laboratorio abierto al conocimiento, a la cooperación y al intercambio cultural entre los jóvenes investigadores del Cono Sur.

