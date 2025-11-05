Escándalo en Uruguay: un funcionario usaba la oficina del ex vicepresidente de ASSE para tener relaciones sexuales

“Reconozco que fue un exceso”, admitió Hofemblatt en una carta dirigida al Directorio y a la Gerencia General del organismo, en la que además ofreció sus “más sinceras disculpas” por lo sucedido. “Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla. Asimismo, disculparme con el resto del personal de la oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos”, escribió el funcionario.