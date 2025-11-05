Escándalo en Uruguay: un funcionario usaba la oficina del ex vicepresidente de ASSE para tener relaciones sexuales

Un nuevo escándalo sacude a la administración pública uruguaya. La filtración de una fotografía en la que se ve a una mujer desnuda dentro de una oficina pública reveló que un funcionario utilizaba el despacho del entonces vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el prestador de salud estatal, para mantener relaciones sexuales.
La imagen, difundida por el periodista Eduardo Preve, fue tomada en agosto de 2023 y muestra el despacho de Marcelo Sosa, quien en ese momento era vicepresidente de ASSE. La publicación generó una inmediata investigación interna y derivó en un sumario administrativo contra Leonardo Hofemblatt, funcionario adjunto de Sosa, que reconoció haber usado el lugar para encuentros íntimos.
“Reconozco que fue un exceso”, admitió Hofemblatt en una carta dirigida al Directorio y a la Gerencia General del organismo, en la que además ofreció sus “más sinceras disculpas” por lo sucedido. “Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla. Asimismo, disculparme con el resto del personal de la oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos”, escribió el funcionario.
En el texto, agregó sentirse “arrepentido” por la situación y señaló que la filtración “afecta su intimidad y confianza”, ya que la relación fue “formal y consensuada”. Sin embargo, reconoció nuevamente el “exceso” de haberlo hecho en el despacho oficial.
Testimonios y medidas
De acuerdo con Montevideo Portal, la Asesoría Letrada de ASSE tomó declaración a la mujer que aparece en la fotografía, quien aseguró haber ingresado en varias ocasiones a la oficina de Sosa para mantener relaciones sexuales con el funcionario.
Tras conocerse los hechos, ASSE decidió iniciar un sumario y separar del cargo a Hofemblatt, mientras continúa la investigación administrativa.
La reacción del ex vicepresidente
Consultado por el programa Informativo Carve, el ex vicepresidente Marcelo Sosa dijo estar “sorprendido” y lamentó profundamente lo ocurrido. “Se podrán imaginar que no tenía ni idea de esa situación. Aparentemente es mi despacho, por lo que se ve ahí… Es lamentable”, expresó.
Sosa aclaró que la fotografía fue tomada el 24 de agosto de 2023 a las 21 horas, fuera del horario laboral, y se desentendió completamente de lo ocurrido. “Que ASSE investigue lo que tenga que investigar, que vaya para adelante y que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Es un hecho absolutamente irregular”, afirmó.
El exjerarca también sostuvo que se sintió “traicionado en la confianza depositada” en su secretario, y en declaraciones al diario El País, fue más tajante: “Me estoy comiendo un garrón. Yo tengo familia, no tengo por qué pasar por esto”.
Carrera del funcionario y contexto político
Hofemblatt había ingresado a ASSE durante la administración anterior por designación directa para la Comisión de Apoyo, y fue presupuestado a partir del 1° de marzo de 2025, según una resolución del directorio fechada en febrero de este año, coincidente con la asunción de Yamandú Orsi a la Presidencia de Uruguay, que marcó un cambio de signo político en el gobierno.
El episodio generó un fuerte impacto en el ámbito político uruguayo, especialmente porque se conoció el mismo día en que la oposición anunció una interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. La convocatoria se debe a las denuncias sobre el actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, quien también ejerce cargos en tres mutualistas privadas y en la universidad estatal, con superposición de horarios.
El caso de Hofemblatt, ahora bajo sumario y separado de su cargo, reaviva las tensiones dentro del sistema público de salud uruguayo, ya bajo la lupa por irregularidades administrativas y conflictos éticos que el gobierno busca esclarecer.