Estados Unidos: un avión de carga se estrella y desata un incendio masivo

Un gran avión de carga de UPS se ha estrellado y ha explotado este martes mientras despegaba del aeropuerto internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky (EEUU), provocando un incendio masivo y una densa columna de humo negro sobre la zona. Al menos siete personas han muerto y once han resultado heridas en el accidente.
El gobernador del estado, Andy Beshear, ha confirmado en una rueda de prensa estas cifras provisionales y ha lamentado creer que "el número va a crecer" en las próximas horas según avance la investigación.
Beshear también ha asegurado que algunos de los heridos son de gravedad y ha informado de que los cuerpos de rescate y de emergencias ya están trabajando en la zona. "Estamos reuniendo información lo más rápido que podemos", ha advertido el gobernador.
El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, indicó que se sospecha que los tres miembros de la tripulación a bordo del avión fallecieron y que cuatro de las personas confirmadas como fallecidas no se encontraban en la aeronave, según recoge CNN.
El accidente ocurrió apenas despegó
El vuelo 2976 de UPS se estrelló a las 5:15 pm (hora local) cuando apenas había tomado 55 metros de altura y pretendía viajar en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).
El accidente provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto. Cientos de bomberos han controlado casi por completo el incendio que se extendía por una zona "enorme" y están trabajando para "crear una cuadrícula formal" para buscar posibles víctimas, según indicaron este martes por la noche y recoge CNN.
Por el momento, la alerta emitida por las autoridades locales no permite que nadie transite en un radio de cinco millas (8 kilómetros) alrededor, y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista esté bajo control.
Beshear ha anunciado por redes sociales que se compartirá la información a medida que esté disponible y ha pedido "rezar por los pilotos, la tripulación y todas las personas afectadas".
Greenberg ha afirmado a WLKY-TV que el avión podría haber transportado unos 280.000 galones (unos 1.059 kilolitros) de combustible, lo que ha calificado como "un motivo de extrema preocupación en muchos sentidos".
Greenberg también ha señalado que la mayor instalación de UPS para la gestión de paquetes se encuentra en Louisville: el centro ha empleado a miles de trabajadores, ha operado con 300 vuelos diarios y ha clasificado más de 400.000 paquetes por hora.
El aeropuerto de Louisville se encuentra a solo diez minutos en coche del centro de la ciudad, que está ubicado junto al río, en la frontera con Indiana, y rodeado de zonas residenciales, un parque acuático y varios museos.
El avión siniestrado, un McDonnell Douglas MD-11 propiedad de UPS, ha sido fabricado en 1991.