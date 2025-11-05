De la promesa de salvación al infierno del abuso: así actuaban las cinco sectas más peligrosas de Argentina

Durante las últimas décadas, la Argentina fue escenario de una sucesión de organizaciones sectarias que ocultaron, bajo la apariencia de templos, escuelas filosóficas o centros de meditación, verdaderas estructuras de poder y sometimiento. En nombre de la fe, del bienestar o de una supuesta evolución espiritual, cientos de personas fueron víctimas de abusos sexuales, explotación laboral, estafas y manipulación psicológica.
El fenómeno sectario en el país no es nuevo ni marginal. Desde los años setenta hasta la actualidad, distintos grupos aprovecharon vacíos legales, la vulnerabilidad emocional y la búsqueda espiritual de sus seguidores para construir imperios de obediencia. Sus líderes se presentaban como maestros iluminados o mensajeros divinos, pero detrás de ese carisma se escondían mecanismos de control y castigo.
Un informe especial reconstruye los cinco casos más estremecedores que marcaron la historia reciente argentina: el Templo Filadelfia, la secta Yogui de Mar del Plata, el Ministerio Apostólico Zion, la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) y los Sanadores Egipcios.
Cinco nombres, cinco historias distintas y una misma constante: la destrucción sistemática de la libertad individual en nombre de lo sagrado.
Las cinco sextas de Argentina
1. Templo Filadelfia (San Justo)
Con una apariencia maternal y una prédica bíblica que hablaba de “servir a Dios a través del trabajo”, Elva Petrona Pereyra construyó un imperio de obediencia ciega en el corazón del conurbano bonaerense en 1972. Bajo su mando, cientos de fieles fueron reducidos a la servidumbre: trabajaban sin sueldo en panaderías y fábricas vinculadas al grupo, vivían hacinados y eran castigados físicamente si intentaban irse.
La Justicia investigó además abusos sexuales cometidos por la líder, quien utilizaba su autoridad espiritual para someter a mujeres y menores. Desde octubre de 2024, Pereyra y su círculo más cercano enfrentan un juicio oral por asociación ilícita, trata laboral y reducción a la servidumbre.
“Nos decían que éramos los elegidos y que afuera estaba el demonio. No podíamos ver a nuestras familias ni usar dinero. Todo era para ‘la obra de Dios’”, relató una exintegrante del grupo.
2. La secta Yogui de Mar del Plata
Eduardo Nicosia era un exprofesor de yoga que se autoproclamaba “ser superior” y predicaba la iluminación a través del dolor. Detrás del Hotel City, en pleno centro marplatense, y de un instituto de yoga, escondía un régimen de terror.
En 2022, las víctimas denunciaron haber sido torturadas con descargas eléctricas, sometidas sexualmente y forzadas a obedecer sin cuestionamientos. Las investigaciones revelaron una trama espeluznante: violaciones sistemáticas, reducción a la servidumbre y abuso de menores, incluidas sus propias hijas, a quienes embarazó.
Nicosia fue condenado por trata de personas y abuso sexual agravado, convirtiéndose en uno de los casos más aberrantes de manipulación sectaria en Argentina.
3. Ministerio Apostólico Zion (Mar del Plata)
Amparados en un discurso cristiano, los pastores de Zion utilizaron la radio local 101.7 FM como herramienta de captación. Nelson Hurtado y Patricia Padilla, prometían sanación espiritual, prosperidad económica y una “vida nueva en Cristo”.
Las personas vulnerables —especialmente aquellas con problemas de adicción o carencias materiales— eran reclutadas con la promesa de “liberación”, pero terminaban trabajando sin salario, entregando sus bienes y viviendo bajo control absoluto.
En 2019, Hurtado fue condenado a 24 años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre, mientras Padilla recibió una pena menor. El templo fue clausurado, aunque muchos seguidores continuaron defendiendo públicamente a sus líderes.
4. Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA)
Fundada en la década del 80, por Juan Percowicz, la EYBA funcionaba en un edificio de Villa Crespo y se presentaba como una escuela de filosofía y autoconocimiento. Sin embargo, detrás del lenguaje pseudoespiritual se ocultaba una red de explotación sexual y financiera que involucró incluso a organismos internacionales.
La investigación, en la que participó el FBI, destapó una organización jerarquizada donde los adeptos debían cumplir “rituales de lealtad”, que incluían favores sexuales y aportes económicos obligatorios.
Percowicz, que se hacía llamar “el ángel”, fue procesado por trata de personas, lavado de dinero y explotación sexual. En 2023 obtuvo prisión domiciliaria por su edad avanzada, pero continúa bajo proceso judicial.
“Nos convencían de que entregar el cuerpo era entregar el alma al maestro. Nos creíamos parte de algo sagrado”, declaró una de las sobrevivientes en el expediente judicial.
5. Los Sanadores Egipcios (Córdoba)
En Villa Cura Brochero, Córdoba, se instaló uno de los movimientos más esotéricos y peligrosos de los últimos años. Álvaro Juan Aparicio Díaz, alias “Maestro Seshen”, se presentaba como un “elegido del Antiguo Egipto” y aseguraba que el mundo estaba por terminar.
Convenció a sus seguidores de vender todas sus propiedades y mudarse a una comunidad cerrada, donde vivían bajo su dominio. Las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales “de purificación”, mientras el líder acumulaba bienes y control psicológico total.
Fue detenido en 2021, acusado de asociación ilícita, estafa y abuso sexual agravado, aunque muchos de sus seguidores todavía lo defienden como un “guía espiritual incomprendido”.