Secciones
Seguridad

Juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a uno de los abogados del clan Sena por amenazar a un perito

El letrado ya había sido arrestado por filmar en la sala.

Hasta el momento, la imputación contra Boniardi Cabra sería por el delito de perturbación de una audiencia judicial, Hasta el momento, la imputación contra Boniardi Cabra sería por el delito de perturbación de una audiencia judicial,
Hace 1 Hs

Ordenaron detener a Nicolás Boniardi, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, por amenazar a un perito durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Boniardi es colaborador de Ricardo Osuna, quien encabeza el equipo que defiende a líder del clan Sena, y su imagen ya se había hecho pública cuando lo sacaron de la selección del jurado porque la Policía lo descubrió utilizando el celular y filmando a los postulantes, situación que está prohibida para resguardar sus identidades.

Tras ello, el colaborador fue expulsado de la sala y quedó detenido. Además, le secuestraron el celular, que quedó en poder de los peritos.

Ayer, Boniardi fue convocado para que diese la clave del aparato por voluntad propia, pero cuando llegó al Gabinete Científico se negó y amenazó al perito con pegarle.

Esto provocó una discusión en el establecimiento, por lo que se le pidió que se retire.

Hoy la fiscal Roxana Soto, durante una nueva audiencia del juicio, pidió su detención.

Ordenan la apertura forzada del celular del abogado Nicolás Boniardi

El Juzgado de Garantías N°1 autorizó la pericia sobre el teléfono del abogado detenido durante el juicio. Se busca determinar si grabó a los jurados.

El Juzgado de Garantías N°1, a cargo del doctor Javier Roy, autorizó la apertura forzada del celular del abogado Nicolás Boniardi, quien fue detenido luego de ser sorprendido manipulando su teléfono en plena audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La medida fue dispuesta tras la negativa de la defensa, encabezada por Gabriela Tomljenovic, a entregar la clave del dispositivo. La pericia judicial se realizará la próxima semana y tiene como objetivo determinar si el abogado realizó grabaciones de los jurados, lo que constituiría una grave violación del proceso.

El abogado fue separado del estudio de Ricardo Osuna

Mientras avanza la investigación, Boniardi no puede acercarse al juicio y su situación profesional quedará a criterio del fuero correspondiente.
El abogado Ricardo Osuna, con quien trabajaba, se despegó del hecho: “No trabaja más conmigo. Lo desvinculé porque ya no me servía que ocupe un escritorio y esté en otro lado”, declaró antes de ingresar a la sala.

Según fuentes judiciales, el incidente quedó registrado en video, donde se observa a Boniardi realizando un gesto sospechoso con el teléfono. Tras ser detectado por el personal de seguridad, la jueza Dolly Fernández ordenó su retiro, el secuestro del celular y su detención.

Posibles sanciones profesionales

La Cámara Contencioso Administrativa evaluará si el abogado violó su deber de “lealtad, probidad y buena fe”.
En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar sanciones que van desde un apercibimiento hasta la suspensión de su matrícula por dos años o su exclusión definitiva.

Temas ChacoEmerenciano SenaCecilia Strzyzowski
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski

Las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski

Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
2

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
3

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
4

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
5

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

Más Noticias
Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Condenan a una banda que robaba camionetas

Condenan a una banda que robaba camionetas

Comentarios