Secciones
LG PlayLA GACETA Central

La Peña de los Puesteros vuelve este viernes a Las Cañas con Tunay y una noche de folklore y alegría

El encuentro contará con artistas de todo el norte argentino, entre ellos La Yunta, Los Vallistos, Pablo Cuello, Los Nogaleros y la banda jujeña Tunay.

Hace 18 Min

La agenda cultural tucumana se prepara para una nueva edición de La Peña de los Puesteros, que se realizará este viernes en el predio de Las Cañas, Yerba Buena, con una grilla que promete una noche llena de música, baile y folklore.

Además de los anfitriones —Los Puesteros—, se presentarán La Yunta, Los Vallistos, Pablo Cuello, participante del reciente programa El Col of Wild, Los Nogaleros y Tunay, una de las bandas jujeñas más reconocidas de la escena andina actual.

Tunay: diez años de música andina con identidad propia

Integrada por Martín Arco, Santiago de los Ríos y Benjamín Kalnay, Tunay llega a Tucumán luego de varios años sin presentarse en la provincia. “Estamos superfelices de volver. Hacía mucho que no veníamos por San Miguel ni Yerba Buena, y la gente nos escribía mucho por redes preguntando cuándo tocábamos acá”, contaron los músicos, entrevistados en LAGACETA Central, el programa de LGPlay.

El grupo celebra este año una década de trayectoria y se define como una fusión entre folklore andino y ritmos chaqueños, con una fuerte raíz cultural jujeña.

“Venimos del folklore andino: charango, quenas, zampoñas. Tenemos influencias de grupos como Los Kjarkas o Los Tekis, pero también fusionamos con chamamé y otros estilos argentinos”, explicaron.

Una historia que nació en la escuela

Tunay nació de la amistad entre los tres integrantes, quienes se conocieron en la escuela y compartían la pasión por la música. “Empezamos tocando en actos escolares y eventos del colegio. Con el tiempo decidimos formar una banda. En 2015 grabamos nuestro primer tema, Y qué pasó, y desde ahí no paramos”, recuerdan.

Desde entonces, el grupo ha recorrido el circuito de peñas del norte argentino, participado en festivales provinciales y grabado discos y videoclips que consolidaron su identidad.

“El nombre Tunay significa la noche alegre en quechua, y eso queremos transmitir: alegría, energía, baile y conexión con nuestras raíces”, dicen los músicos.

El auge del folklore jujeño y su expansión cultural

En la última década, Jujuy se consolidó como una de las cunas del nuevo folklore argentino, con referentes como Los Tekis, Bruno Arias y Las 4 Cuerdas.

Tunay forma parte de esta generación que combina tradición y modernidad, llevando los sonidos andinos a escenarios de todo el país.

“La cultura jujeña está muy viva. Tenemos más vínculo con Bolivia y Perú que con Buenos Aires: la saya, los carnavales, los vientos… todo eso lo mamamos desde chicos. Por eso el folklore nos sale natural”, explican.

El Carnaval de Jujuy también ha sido clave en esa expansión cultural. “Cada año llegan miles de personas de todo el país. La gente participa, baila, se integra. Es una experiencia única, no solo para los artistas sino para todos los que la viven”, aseguran.

Qué ofrecerá Tunay en La Peña de los Puesteros

“Vamos a llevar toda nuestra energía. Queremos que la gente baile y se olvide por un rato de los problemas. Vamos a repasar temas de nuestros dos discos, nuestras guarachas, chamamés y canciones nuevas”, adelantaron.

El encuentro se realizará el próximo viernes 7 de noviembre a partir de las 18:00 hs en el Predio Las Cañas, ubicado en Yerba Buena.

Una oportunidad para disfrutar del mejor folklore del norte y descubrir la fuerza musical de Tunay.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
2

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
3

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
4

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
5

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde
6

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Más Noticias
Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Sorpresa en Nueva York: ¿quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde que desafía a Donald Trump?

Sorpresa en Nueva York: ¿quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde que desafía a Donald Trump?

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Estados unidos por las necesidades financieras

Estados unidos por las necesidades financieras

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Comentarios