La Peña de los Puesteros vuelve este viernes a Las Cañas con Tunay y una noche de folklore y alegría

La agenda cultural tucumana se prepara para una nueva edición de La Peña de los Puesteros, que se realizará este viernes en el predio de Las Cañas, Yerba Buena, con una grilla que promete una noche llena de música, baile y folklore.
Además de los anfitriones —Los Puesteros—, se presentarán La Yunta, Los Vallistos, Pablo Cuello, participante del reciente programa El Col of Wild, Los Nogaleros y Tunay, una de las bandas jujeñas más reconocidas de la escena andina actual.
Tunay: diez años de música andina con identidad propia
Integrada por Martín Arco, Santiago de los Ríos y Benjamín Kalnay, Tunay llega a Tucumán luego de varios años sin presentarse en la provincia. “Estamos superfelices de volver. Hacía mucho que no veníamos por San Miguel ni Yerba Buena, y la gente nos escribía mucho por redes preguntando cuándo tocábamos acá”, contaron los músicos, entrevistados en LAGACETA Central, el programa de LGPlay.
El grupo celebra este año una década de trayectoria y se define como una fusión entre folklore andino y ritmos chaqueños, con una fuerte raíz cultural jujeña.
“Venimos del folklore andino: charango, quenas, zampoñas. Tenemos influencias de grupos como Los Kjarkas o Los Tekis, pero también fusionamos con chamamé y otros estilos argentinos”, explicaron.
Una historia que nació en la escuela
Tunay nació de la amistad entre los tres integrantes, quienes se conocieron en la escuela y compartían la pasión por la música. “Empezamos tocando en actos escolares y eventos del colegio. Con el tiempo decidimos formar una banda. En 2015 grabamos nuestro primer tema, Y qué pasó, y desde ahí no paramos”, recuerdan.
Desde entonces, el grupo ha recorrido el circuito de peñas del norte argentino, participado en festivales provinciales y grabado discos y videoclips que consolidaron su identidad.
“El nombre Tunay significa la noche alegre en quechua, y eso queremos transmitir: alegría, energía, baile y conexión con nuestras raíces”, dicen los músicos.
El auge del folklore jujeño y su expansión cultural
En la última década, Jujuy se consolidó como una de las cunas del nuevo folklore argentino, con referentes como Los Tekis, Bruno Arias y Las 4 Cuerdas.
Tunay forma parte de esta generación que combina tradición y modernidad, llevando los sonidos andinos a escenarios de todo el país.
“La cultura jujeña está muy viva. Tenemos más vínculo con Bolivia y Perú que con Buenos Aires: la saya, los carnavales, los vientos… todo eso lo mamamos desde chicos. Por eso el folklore nos sale natural”, explican.
El Carnaval de Jujuy también ha sido clave en esa expansión cultural. “Cada año llegan miles de personas de todo el país. La gente participa, baila, se integra. Es una experiencia única, no solo para los artistas sino para todos los que la viven”, aseguran.
Qué ofrecerá Tunay en La Peña de los Puesteros
“Vamos a llevar toda nuestra energía. Queremos que la gente baile y se olvide por un rato de los problemas. Vamos a repasar temas de nuestros dos discos, nuestras guarachas, chamamés y canciones nuevas”, adelantaron.
El encuentro se realizará el próximo viernes 7 de noviembre a partir de las 18:00 hs en el Predio Las Cañas, ubicado en Yerba Buena.
Una oportunidad para disfrutar del mejor folklore del norte y descubrir la fuerza musical de Tunay.