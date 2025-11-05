El Gobierno cambia la ley de armas: los civiles podrán comprar y tener fusiles semiautomáticos

El Gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos por parte de civiles. La medida entró en vigor tras la publicación de una resolución en el Boletín Oficial, que modifica el régimen anterior y establece un sistema de autorización controlado por el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.