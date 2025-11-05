Secciones
Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Barcelona, Inter y Manchester City por la Champions League?

Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia se enfrentarán en la final de la Copa Argentina.

EN CARRERA. Barcelona necesita una victoria en Bélgica para poder seguir en la zona de clasificación de la Champions. EN CARRERA. Barcelona necesita una victoria en Bélgica para poder seguir en la zona de clasificación de la Champions. FOTO TOMADA DE X.COM/FCBARCELONA_ES
Hace 1 Hs

Mundial FIFA Sub 17

9.30: Panamá-Irlanda (DSports)

9.30: Tayikistán-República Checa (DSports)

10: Paraguay-Uzbekistán (DSports+)

10: Japón-Nueva Caledonia (DSports)

10.30: Austria-Arabia Saudita (DSports)

11.45: Mali-Nueva Zelanda (DSports)

12.15: Estados Unidos-Burkina Faso (DSports+)

12.45: Canadá-Uganda (DSports)

12.45: Francia-Chile (DSports)

UEFA Champions League

14.30: Qarabag-Chelsea (ESPN)

14.30: Pafos FC-Villarreal (Fox Sports)

16.40: Brugge-Barcelona (ESPN)

16.40: Inter-Kairat Almaty (ESPN 2)

16.40: Manchester City-Borussia Dortmund (Fox Sports)

16.40: Ajax-Galatasaray (ESPN 3)

16.40: Newcastle-Athletic Club (ESPN 4)

16.40: Olympique Marseille-Atalanta (Disney+)

16.40: Benfica-Bayer Leverkusen (Fox Sports 2)

Copa Argentina

21.10: Independiente Rivadavia de Mendoza-Argentinos Juniors (TyC Sports)

NBA

21.30: New York Knicks-Minnesota Timberwolves (ESPN 2)

23.55: LA Lakers-San Antonio Spurs (ESPN 2)

