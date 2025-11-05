Este 5 de noviembre marca un evento astrológico significativo: una Superluna Llena. Esta es la oportunidad perfecta para culminar ciclos y abrir camino a la renovación. Según el horóscopo, al caer sobre el signo de Tauro, su energía nos invita a una profunda evaluación financiera para descubrir cómo podemos alcanzar la prosperidad. ¿Cómo impactará en cada signo del zodíaco?
Según el calendario lunar, la Luna no solo estará llena, sino que también alcanzará su perigeo —su punto más cercano a la Tierra en todo el año—, magnificando su brillo e intensidad. Aunque su plenitud máxima (alrededor de las 14 horas peninsulares) no permitirá su total visualización, su aumento de tamaño, brillo y poder energético ya serán totalmente apreciables desde la noche anterior.
Horóscopo: ¿cómo afectará la Luna llena de noviembre a cada signo del zodíaco?
Según las predicciones de la astróloga Patricia Kesselman, citada por Clarín, esta etapa está marcada por un gran movimiento, excitación y expansión de las masas en general. Las personas son más receptivas, las relaciones sociales más favorables.
Signos de Tierra
Tauro: esta fase marca la culminación de un ciclo iniciado: lo sembrado empieza a dar resultados tangibles. Es momento de valorar el propio esfuerzo y disfrutar, con calma, de lo logrado.
Virgo: la lunación amplía horizontes y ayuda a tomar decisiones prácticas que favorecen la organización y el crecimiento personal. Pueden concretarse viajes, estudios o proyectos que estaban en preparación.
Capricornio: esta Luna sugiere equilibrar las metas materiales con las necesidades afectivas. Es tiempo de ordenar, de simplificar lo innecesario y de recuperar un ritmo más armónico entre trabajo y bienestar.
Signos de aire:
Géminis: Urano en los primeros grados del signo promete giros inesperados; esta Luna los confronta con la necesidad de reposo y de reconexión interior. Las ideas maduran mejor en silencio.
Libra: regido por Venus (fuerte en su domicilio), encuentra claridad en los vínculos. Es momento de armonizar relaciones y de cerrar tensiones afectivas que venían arrastrándose.
Acuario: siente la presión de responsabilidades familiares o domésticas: el equilibrio entre vida pública y privada será clave. La estabilidad llega al aceptar el ritmo natural de las cosas.
Signos de fuego:
Aries: experimenta tensiones financieras o emocionales: es tiempo de definir qué merece conservarse y qué debe soltarse. Las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas.
Leo: vive una etapa de exposición profesional; la Luna ilumina metas y logros, pero también exige cuidar la salud y la energía vital. El cuerpo pedirá descanso.
Sagitario: con Marte y Mercurio transitando su signo, se siente activo, estimulado y verborrágico; conviene reflexionar antes de hablar. La expansión llega si se combina entusiasmo con prudencia.
Signos de agua:
Cáncer: la Luna -su regente- en Tauro favorece la serenidad y los encuentros afectivos. Es un buen momento para reforzar vínculos y estabilizar recursos.
Escorpio: anfitrión del Sol, atraviesa un período de cierre y revelaciones: viejos patrones se disuelven, y lo esencial queda al descubierto.
Piscis: con Saturno retrógrado en su signo, oscila entre nostalgia y claridad espiritual; la Luna en un signo de tierra ayuda a concretar proyectos que parecían demasiado etéreos.