Horóscopo: ¿cómo afectará la Luna llena de noviembre a cada signo del zodíaco?

Según el calendario lunar, la Luna no solo estará llena, sino que también alcanzará su perigeo —su punto más cercano a la Tierra en todo el año—, magnificando su brillo e intensidad. Aunque su plenitud máxima (alrededor de las 14 horas peninsulares) no permitirá su total visualización, su aumento de tamaño, brillo y poder energético ya serán totalmente apreciables desde la noche anterior.